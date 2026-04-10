La NFL se enfrenta a un creciente escrutinio por parte del gobierno federal sobre las medidas de la liga para poner más partidos en los servicios de streaming.

El Departamento de Justicia está investigando a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas. Un funcionario del gobierno, que no estaba autorizado a discutir una investigación en curso por su nombre y habló bajo condición de anonimato, dijo que la investigación es “acerca de la asequibilidad para los consumidores y la creación de igualdad de condiciones para los proveedores”.

La investigación se produce en un momento en que la Comisión Federal de Comunicaciones está recabando comentarios del público sobre el actual desplazamiento de los deportes en directo de los canales de radiodifusión a los servicios de streaming. Hasta el viernes se habían registrado más de 8,000 comentarios.

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El Presidente de la FCC, Brendan Carr, utilizó una ilustración de un aficionado viendo un partido de los Green Bay Packers cuando anunció el periodo de comentarios públicos el 25 de febrero.

La NFL no es la única que crea paquetes para los streamers. Sin embargo, su condición de liga más popular y los ingresos que percibe por los derechos audiovisuales la sitúan en primera línea de un panorama cambiante.

¿Por qué está la NFL en el punto de mira?

Ser la liga deportiva más popular de Estados Unidos puede tener un coste, especialmente cuando algunos de los partidos más vistos de la temporada pasaron de la televisión en red a los streamers. El paquete “Thursday Night Football” pasó de Fox a Amazon Prime Video en 2022, seguido de un partido de playoffs en 2023 y los partidos del día de Navidad en 2024.

Los partidos de wild-card y Navidad se emitirían en CBS o Fox antes de pasar a los streamers. La liga también empezó a emitir un partido en Amazon el Viernes Negro de 2023.

La NFL obtiene una media de 400 millones de dólares al año de Netflix y Amazon Prime por esos cuatro partidos. La liga también está considerando un partido la noche antes de Acción de Gracias, que podría reportar al menos 50 millones de dólares si se aceptan ofertas.

Si finalmente la liga pasa a un calendario de 18 partidos de temporada regular, podría aumentar el número de partidos internacionales a 16, lo que daría lugar a su propio paquete. Esta temporada se disputan ocho partidos internacionales, con emisoras aún por determinar.

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¿Cuáles son los acuerdos de derechos audiovisuales de la NFL?

Los partidos se emitieron la temporada pasada en CBS, NBC/Peacock, ABC/ESPN/ESPN+, Fox, NFL Network, Amazon Prime Video, Netflix y YouTube TV.

La liga obtiene una media de casi 11,000 millones de dólares de ingresos por temporada gracias a sus acuerdos con los medios de comunicación. Esta cifra podría aumentar, ya que la venta de Paramount a Skydance Media permite a la liga renegociar su acuerdo con CBS.

Los acuerdos de derechos se extienden hasta 2033 con la mayoría de las cadenas y hasta 2034 con ESPN. La liga tiene una cláusula de exclusión voluntaria después de la temporada 2029, que es probable que ejerza, ya que 83 de las 100 principales emisiones del año pasado fueron partidos de la NFL, según Nielsen.

Además de “Sunday Ticket”, el programa de la liga que se emite los domingos por la tarde en YouTube TV, CBS (Paramount +), NBC (Peacock), Fox (Fox One) y ESPN tienen sus propios servicios de streaming.

¿No se impugnó en los tribunales el “Sunday Ticket″?

Sí. Un jurado federal de Los Ángeles dictaminó en 2024 que la NFL violó las leyes antimonopolio al distribuir los partidos de los domingos por la tarde fuera del mercado en un servicio de suscripción premium y concedió 4.700 millones de dólares por daños y perjuicios.

Un juez federal anuló el veredicto en la demanda colectiva tras dictaminar que el testimonio de dos testigos de los suscriptores tenía metodologías defectuosas.

La demanda abarcaba a 2,4 millones de abonados residenciales y 48.000 empresas de Estados Unidos que pagaron por el paquete “Sunday Ticket″ de DirecTV entre las temporadas 2011 y 2022.

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¿Qué es la Ley de retransmisiones deportivas?

Aprobada por el Congreso en 1961, concede a las ligas deportivas profesionales una inmunidad antimonopolio limitada, permitiéndoles poner en común sus derechos sobre los medios de comunicación y negociar como una sola entidad, al tiempo que las protege de demandas antimonopolio. El Congreso la aprobó después de que un juez federal de Pensilvania dictaminara que la venta de los derechos de la NFL a la CBS violaba las leyes antimonopolio.

La ley sólo se aplica a las cadenas de televisión. Los tribunales han dictaminado en el pasado que no se aplica a otros medios de comunicación, incluidos el cable, el satélite y el streaming. Ha habido un sentimiento bipartidista a favor de actualizar la ley.

La ley incluye una norma que permite los apagones de los partidos locales. La NFL puso fin a los apagones televisivos locales tras la temporada 2014. Se aplicaban a los partidos en un radio de 75 millas del mercado de un equipo si no se agotaban las entradas 72 horas antes del saque inicial.

El senador de Utah Mike Lee escribió el mes pasado una carta al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio instándoles a revisar si los métodos de distribución de la NFL cumplen la Ley de Difusión Deportiva.

¿Qué opina el público de los paquetes de televisión de la NFL?

La audiencia de los partidos de los jueves por la noche y de los wild-cards de la temporada pasada fue mayor en streaming que en la televisión en abierto de hace tres años. Nielsen comenzó a utilizar su metodología Big Data + Panel para todos los eventos el pasado mes de septiembre, con el inicio de la actual temporada televisiva. El año pasado, Nielsen comenzó a medir los espectadores fuera del hogar en todos los estados excepto Hawai y Alaska, e incluyó datos de televisores inteligentes, cable y descodificadores de satélite. Anteriormente, Nielsen sólo medía los 44 principales mercados de medios de comunicación, que cubrían el 65% del país.

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La NFL ha declarado que más del 87% de sus partidos se retransmiten por televisión, incluidos todos los que se juegan en el mercado local de un equipo.

La NFL y YouTube TV podrían ofrecer paquetes semanales o solo por equipos, como hacen otras ligas con sus paquetes de streaming, pero no lo han hecho.

¿Qué pasa con otros deportes aparte del fútbol profesional?

El año pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes solicitó información a la NFL, la NBA, la NHL y la MLB sobre si debían seguir concediéndose exenciones antimonopolio a las ligas por coordinar sus derechos de retransmisión televisiva.

La NBA, la NHL y la MLB también afrontan sus propios retos con la desaparición de las cadenas deportivas regionales, sobre todo por la pérdida de derechos locales. Main Street Sports, que gestiona 15 canales regionales bajo la marca FanDuel Sports Network, dejará de operar al término de las temporadas de la NBA y la NHL, lo que afectará a 13 franquicias de la NBA y siete de la NHL.

La MLB se encarga de la producción y distribución de 15 de sus 30 equipos esta temporada, después de que Main Street Sports Group no efectuara los pagos previstos por los derechos de siete equipos.

El principal propietario de los Milwaukee Brewers, Mark Attanasio, dijo el mes pasado que el cambio de una cadena deportiva regional a la MLB supone una caída de 20 millones de dólares en los ingresos. La cifra es mayor para otros equipos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.