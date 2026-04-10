Nueva York. Las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron este viernes que el porcentaje de jugadores negros en las listas del día inaugural aumentó en años consecutivos por primera vez en al menos dos décadas.

La MLB dijo que el 6.8% de los jugadores en las listas del día de apertura, las listas de lesionados y la lista restringida eran negros, frente al 6.2% al comienzo de la temporada 2025 y el 6.0% al comienzo de 2024.

El aumento del 0.6% de este año ha sido el mayor en una temporada desde la subida del 0.7% de 2017 a 2018.

El Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte de Florida Central publicó estudios anuales que mostraban que el porcentaje era del 18% cuando comenzaron sus informes en 1991.

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Veinte de los 64 jugadores negros habían participado en programas como la MLB Youth Academy, Breakthrough Series, DREAM Series, Nike RBI y el Hank Aaron Invitational.

La MLB dijo que el total incluye 22 jugadores de 25 años o menos y ocho mayores de 32 años. La edad media de los jugadores negros era de 27,8 años y la media general de 29,25.

Además, 17 jugadores negros asignados a las ligas menores estaban en las listas de 40 jugadores del día de apertura, incluidos siete de los programas de desarrollo de la MLB. Ese grupo incluía al jardinero de Milwaukee Blake Perkins, que subió a los Brewers el 26 de marzo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.