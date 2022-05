El receptor Roberto ‘Bebo’ Pérez no se rinde y dijo el lunes a medios de Pittsburgh que quiere otra oportunidad de jugar con los Pirates.

El operado jugador se perderá el resto de la temporada 2022, a la que fue firmado por un contrato de un año y $5 millones. Su deseo una vez esté listo es volver a los Pirates.

“Quiero regresar a Pittsburgh,” dijo Pérez en declaraciones publicadas en el diario The Pittsburgh Post-Gazette.

“Siento que les debo un año. Me encanta aquí. Es una gran organización. Me han tratado superbién. Me encanta el grupo de coaches, los jugadores y la administración. Han sido muy buenos conmigo y tengo esperanza de que lo podamos hacer”, agregó el mayagüezano.

El dos veces Guante de Oro no estaba produciendo ofensivamente, pero la organización lo estaba valorando por su trabajo defensivo, por el manejo de los lanzadores y el liderato con los peloteros jóvenes.

Pérez tiene 33 años, nueve temporadas en las Grandes Ligas y tres apariciones en la postemporada, incluyendo la Serie Mundial del 2016 que concluyó con un séptimo juego de infarto.

'Bebo' estuvo activo en la temporada libre de las Grandes Ligas para ponerse en forma. ( Xavier J. Araujo )

Pérez se puso listo para el 2022 jugando en la pelota profesional de Puerto Rico con los Indios de Mayagüez y representó a Puerto Rico en la Serie del Caribe con los Criollos de Caguas.

El receptor se lastimó el 7 de mayo, corriendo de primera a tercera. Sufrió un severo desgarre en la pierna derecha, por lo que fue operado el viernes pasado para reparar un tendón afectado. No regresará a juego en lo que resta del 2022.

El Post-Gazette testificó que Pérez se había ganando la confianza de los lanzadores de Pittsburgh en los 21 juegos que recibió este año. Y dijo que Pérez bromea con la idea de que el grupo de coaches debería dejarlo a él correr el juego desde el dugout.

“Estaba teniendo un gran año defensivo”, dijo Pérez. “Sé qué clase de pelotero puedo ser cuando estoy saludable. Estaba embazándome. Me estaba sintiendo mejor en el plato y estaba guiando a los lanzadores. Pienso que estábamos lanzando muy bien. Fue una lesión loca. Solo tengo que regresar más fuerte y estar listo para el 2023”.

Michael Pérez, de los Pirates, fue ascendido luego de lesión de 'Bebo' Pérez y ha sido el receptor titular del equipo desde entonces. ( Aaron Doster )

Pérez se mantendrá con los Pirates durante su rehabilitación. Los novena tiene también al receptor boricua Michael Pérez, así como a Tyler Heineman. Ambos están en contratos de un año con los Pirates. El boricua se ha establecido como el receptor titular del equipo desde la lesión de ‘Bebo’.