Los lanzadores Héctor Hernández y Cristian González serán los protagonistas desde el montículo en el primer juego de la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A entre los Pescadores del Plata de Comerío y los Azucareros de Yabucoa el viernes en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.

El choque está pautado para las 8:00 p.m.

Hernández, el estelar zurdo de Comerío presenta marca de 12-1 durante el 2026, con efectividad de 2.31 en 117 entradas, y se mantiene invicto en la actual postemporada con récord de 9-0.

Por su parte, González, lanzador derecho de los Azucareros registra marca de 7-2 este año, efectividad de 3.34 en 86.1 entradas y récord de 3-1 en la postemporada.

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El encuentro marcará el comienzo de una serie pautada a un máximo de siete juegos entre dos franquicias que buscan poner fin a largas esperas sin conquistar el campeonato nacional.

Comerío disputa su primera final desde 2003, mientras que Yabucoa regresa al baile de coronación por segunda ocasión en las últimas tres campañas.

Al momento, cerca de 2,000 boletos se han sido vendidos por adelantado para el desafío.