Los Toritos de Cayey sumaron su séptima victoria consecutiva y aseguraron el liderato de la sección Central este domingo al vencer 5-4 a los Próceres de Barranquitas, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Cayey, con sólida marca de 16-2, contó con un relevo brillante del veterano zurdo Ramesis Rosa, quien lanzó dos entradas en cero para apuntarse la victoria. Nelson Molina lideró la ofensiva con dos carreras remolcadas.

En otro resultado, los Polluelos de Aibonito empataron con los Bravos de Cidra en el cuarto puesto de la sección al apabullar 12-2 a los Criollos de Caguas, con cinco episodios del zurdo Henry Iglesias y tres carreras impulsadas de Ángel Rosa y Jean Delgado.

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Luis Leroy Cruz poncha 16

En la misma sección, el estelar zurdo Luis Leroy Cruz ponchó a 16 bateadores en la blanqueada 4-0 de los Pescadores del Plata de Comerío sobre los Bravos de Cidra. José “Pocholo” Rivera conectó su sexto cuadrangular de la temporada para consolidarse en el liderato de ese departamento.

Fue la octava victoria seguida para los Pescadores del Plata. Cruz trabajó ocho entradas, permitió apenas dos hits y concedió una base por bolas. Kelvin Román lanzó el noveno episodio.

Heto Acevedo logra la victoria 60

En la Metro, los Gigantes de Carolina recuperaron el primer lugar de la sección al vencer 7-4 al Melao Melao de Vega Baja, que quedó fuera de contienda en la lucha por la clasificación.

En este encuentro, el derecho Héctor “Heto” Acevedo alcanzó la victoria número 60 de su carrera con labor de ocho entradas, cuatro carreras permitidas y nueve imparables.

Mientras, los Lancheros de Cataño remontaron para superar 3-2 a los Guardianes de Dorado.

Juego completo de Dereck Rodríguez

En el Norte, el estelar derecho Dereck Rodríguez lanzó juego completo para guiar a los Atenienses de Manatí a una victoria por blanqueada 17-0 sobre los Industriales de Barceloneta.

Rodríguez ponchó a nueve, permitió tres imparables y otorgó una base por bolas. Yadiel Machado impulsó cuatro carreras y Neftalí Rosario conectó un cuadrangular.

Por su parte, los Titanes de Florida doblegaron 8-4 a los líderes de la sección, Arenosos de Camuy, con sendos jonrones de Gaby Ayala y Steven Rodríguez.

Coamo clasificado

En el Sur, los Maratonistas de Coamo lograron su clasificación a la postemporada con triunfo 15-7 sobre los Brujos de Guayama, con cinco carreras impulsadas de William Rivera y cuatro anotadas de Hibraim Córdova.

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Coamo se convirtió en el segundo equipo clasificado a las semifinales de sección en el Sur.

Además, los Potros de Santa Isabel doblegaron 10-1 a los Cachorros de Ponce para eliminarlos, con siete entradas en cero de Christian Rivera Renovales y siete carreras impulsadas de Carlos “Kabú” Alfonso, quien conectó un jonrón y un sencillo.

Entretanto, los Peces Voladores de Salinas respondieron con contundente victoria 19-5 sobre los líderes de la sección, los Poetas de Juana Díaz. Christian Santiago encabezó la ofensiva con cinco carreras remolcadas y Julio Carrión desapareció la pelota con cuatro impulsadas.

Juncos y Fajardo ganan en el Este

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos superaron 5-1 a los Halcones de Gurabo para eliminarlos, con seis entradas del estelar zurdo Luis Cintrón.

También, los Cariduros de Fajardo se impusieron 6-4 sobre los Cocoteros de Loíza con jonrones de Alexis Olmeda y Abdel Guadalupe.

Blanquea Peñuelas

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas blanquearon 8-0 a los Cafeteros de Yauco con labor combinada de Josean Vélez, Miguel Bermúdez, Miguel López y Edgar Colón.

San Sebastián retoma ruta ganadora

Una semana después de haber perdido el invicto, los Patrulleros de San Sebastián regresaron a la ruta ganadora en el Noroeste al vencer 4-2 a los Fundadores de Añasco, con siete ponches en seis entradas del estelar derecho Anthony Borrero.

San Sebastián ostenta la mejor marca del torneo con 14-1.

Acción del lunes

La acción sigue este lunes a las 7:30 p.m. con un juego reasignado entre los Artesanos de Las Piedras y los Halcones de Gurabo en el estadio Evaristo “Varo” Roldán.