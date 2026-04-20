El boxeo puertorriqueño dirá presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la Confederación Panamericana de Boxeo confirmara la asignación de diez plazas para atletas boricuas.

La comunicación oficial, emitida por el Secretario General del organismo, Chris Cugliari, detalla que los peleadores del patio obtuvieron sus cuotas mediante el proceso de asignación establecido.

“Este resultado refleja el trabajo consistente que se viene realizando en el desarrollo del boxeo en Puerto Rico. Contar con una delegación amplia y competitiva nos llena de entusiasmo de cara a Santo Domingo 2026 y al ciclo olímpico que continúa en marcha”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez.

PUBLICIDAD

En la rama femenina, Puerto Rico estará representado por Jenelie Isabel Ramírez Peña (51 kg), Angelyris López Méndez (54 kg), Coraliz Cruz Rodríguez (57 kg), Victoria de los Ángeles Vélez Moral (65 kg) y Stephanie Piñeiro Aquino (70 kg).

Mientras, en la rama masculina, aseguraron su clasificación Joshua Noel Lorenzo Torres (55 kg), Dylan Jael Feliciano Ventura (60 kg), Juliam Gabriel Ortiz Rivera (65 kg), Ángel Gabriel Llanos Pérez (70 kg) y Ángel Baudy Rivera Morales (90 kg).

El organismo continental identificó a Eliezer Omar Brito Caraballo como tercer boxeador reserva, quien podría integrarse a la delegación en caso de liberarse una cuota antes de la fecha límite de inscripción larga, pautada para el 20 de mayo de 2026.

Por su parte, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo, José “Chicky” Laureano, destacó el valor del proceso y el respaldo institucional recibido.

“Hoy recibimos la notificación oficial de que nuestros atletas estarán en Santo Domingo 2026. Estamos muy contentos, porque siempre confiamos en que este grupo se merecía estar en las justas regionales. Este logro es resultado del trabajo en equipo, del compromiso de nuestros atletas y del esfuerzo de todos los que han sido parte de este proceso. Agradecemos a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, y al Departamento de Alto Rendimiento del Copur por su respaldo constante a la Federación de Boxeo y, sobre todo, a nuestros atletas, quienes han demostrado con su desempeño que pertenecen a este escenario”, expresó Laureano.

Como parte del proceso oficial, las federaciones deberán completar la inscripción de los atletas en coordinación con el Comité Olímpico de Puerto Rico antes de la fecha establecida, además de cumplir con los requisitos de la World Boxing para la validación de participación.