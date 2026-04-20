Las Leonas de Ponce defendieron por tercera ocasión su casa, el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, y forzaron el domingo un séptimo y decisivo partido en la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) frente a las Criollas de Caguas.

El choque definitivo se celebrará el miércoles en el Coliseo Roger Mendoza.

Las melenudas ganaron en tres parciales de puntos extras. Los marcadores fueron 26-24, 29-27 y 28-26.

Ponce vino de atrás en cada uno de los sets. En el primero, Caguas no pudo sostener ventajas de 12-5 y luego de 22-18, pese a un remate efectivo de Alexandra Sczech.

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Las Leonas reaccionaron con un avance de 4-0, impulsado por dos ataques de Sherridan Atkinson, para igualar a 22. Tras empates sucesivos hasta el 24, Ponce cerró el parcial con otro remate de Atkinson y un bloqueo de Jenselyn Morales sobre Génesis Collazo.

En los siguientes dos parciales, las Criollas volvieron a tener el set en la mano con idéntico marcador de 24-22, pero no lograron cerrarlos. Las locales aprovecharon cada oportunidad y sellaron ambos episodios en tiempo extra.

La ofensiva ponceña se repartió entre Atkinson con 24 puntos, y Claire Chaussee con 20 tantos.

Por Caguas, Jenaisya Moore lideró con 15 unidades, seguida por Temi Thomas-Ailara con 12, mientras Sczech y Collazo aportaron 11 cada una.

En las estadísticas colectivas, Ponce dominó en ataques 49-48, servicios directos 3-0, defensas 90-83, pases 46-35 y asistencias 20-6. Caguas fue superior en bloqueos 13-9.

El sexteto ganador enfrentará a las Cangrejeras de Santurce en la final.