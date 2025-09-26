Seattle. El sexagésimo jonrón de Cal Raleigh colocó al receptor estelar de los Mariners en uno de los clubes más exclusivos del béisbol. También creó un momento memorable en las gradas del T-Mobile Park.

Durante la victoria del miércoles por la noche por 9-2 sobre los Rockies de Colorado, que le dio a Seattle su primer título de la División Oeste de la Liga Americana en 24 años, el fanático que atrapó la pelota del jonrón número 60 de Raleigh se la regaló a un niño en los asientos del jardín derecho.

Cal Raleigh hitting 60 while the whole stadium is on their feet chanting MVP could be straight out of a movie🙌 pic.twitter.com/29UV56JITI — Big League Digest (@BigLeagueDigest) September 25, 2025

Los trabajadores de seguridad del equipo llevaron al niño y a su padre para autenticar la pelota. Los Mariners informaron que el niño intercambió la bola por un bate firmado por Raleigh y una invitación para ver la práctica de bateo en el campo.

Los Mariners también se pusieron en contacto con el hombre que regaló la pelota, y él y su familia se reunieron con Raleigh antes del encuentro del jueves por la noche. Más temprano, el gerente senior de comunicaciones de los Mariners, Adam Gresch, hizo un llamado en las redes sociales para que cualquiera que conociera a “este increíble aficionado” le enviara un mensaje directo.

Fan who caught Cal Raleigh’s 60th home run ball gave it away to a kid 👏



(via @hachtel24) pic.twitter.com/8zopnUJBXT — Baseball Is Dead (@baseballisdead_) September 25, 2025

El hombre, identificado sólo por su primer nombre Glenn, recibió un bate y dos pelotas de béisbol, todo autografiado por Raleigh. Les dio las pelotas a sus hijos, escribió Gresch en una publicación de seguimiento.

Raleigh es uno de los siete peloteros en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar 60 jonrones en una temporada, uniéndose a Babe Ruth (1927), Roger Maris (1961), Mark McGwire (1998 y ’99), el dominicano Sammy Sosa (1998, ’99, 2001), Barry Bonds (2001) y Aaron Judge (2022).

Con cuatro juegos restantes, Raleigh tiene la oportunidad de superar a Judge por el récord de la Liga Americana. Judge conectó 62 jonrones en 2022 para romper la marca anterior del Joven Circuito, de 61, establecida por Maris.