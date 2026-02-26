Peoria, Arizona. Cal Raleigh ya se ha adentrado mucho esta primavera, pero el receptor de los Mariners de Seattle no está centrado en intentar alcanzar de nuevo los 60 jonrones esta temporada.

Raleigh, líder de la MLB con 60 jonrones el año pasado, bateó un jonrón de 427 pies contra los Medias Blancas de Chicago en un partido de exhibición el martes. Su primer jonrón de primavera llegó en su tercer partido.

“Creo que el elefante en la habitación son 60 jonrones. Eso no es algo que me proponga hacer”, dijo Raleigh a Seattle Sports esta semana. “Para mí, sólo estoy tratando de ser lo más consistente posible, tratando de hacer lo que hice el año pasado”.

Sus 60 jonrones la temporada pasada fueron la mayor cantidad para un jugador que era principalmente receptor, habiendo comenzado 119 partidos detrás del plato y otros 38 como bateador designado. Raleigh, de 29 años, apodado “Big Dumper”, también consiguió 125 carreras impulsadas y terminó segundo en la votación para el MVP de la Liga Americana, por detrás de Aaron Judge, bateador de los Yankees de Nueva York y ganador por tercera vez.

Judge y Raleigh jugarán con el equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, que comienza la próxima semana. Judge estableció el récord de la Liga Americana con 62 jonrones en 2022.

Se encuentran entre los siete únicos jugadores con una temporada de 60 jonrones, y Mark McGwire y Sammy Sosa son los únicos que lo han conseguido en temporadas consecutivas (1998 y 1999). McGwire y Sosa son los únicos jugadores con varias temporadas de 60 jonrones, y Sosa tuvo una tercera en 2001.

