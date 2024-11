( The Associated Press )

La primera vez que el puertorriqueño Carlos Beltrán entró a la agencia libre en las Grandes Ligas, al concluir la temporada de 2004, buscaba asegurar el contrato más lucrativo posible, consciente de que desconocía cuándo volvería a tener una oportunidad como esa.

El 11 de enero de 2005, Beltrán llegó a un acuerdo de siete años con los Mets de Nueva York por $119 millones. En aquel entonces, era el pacto más grande en la historia de la franquicia y el décimo en la historia del béisbol en superar los $100 millones.

Aunque en la actualidad las estrellas firman por cifras mucho más altas, Beltrán, asistente del presidente de operaciones de béisbol de los Mets, no tiene dudas de que Pete Alonso va a encarar su primera agencia libre con la misma mentalidad que boricua tuvo dos décadas atrás.

PUBLICIDAD

“En tu primera agencia libre, tú quieres asegurarte que te paguen como es porque probablemente no vas a ser agente libre más nunca en tu vida. Yo me imagino que Pete y su agente Scott Boras van a tener que saber cómo posicionarse y usar sus recursos. Yo entiendo que Pete va a tener su mercado porque es un tipo que con los Mets siempre fue productivo ofensivamente a través de los años”, expresó Beltrán a preguntas de Primera Hora en medio de un aparte con la prensa del patio durante un torneo benéfico de pickleball de The Rain & Rose Charitable Fund, de Mark Basille, en el Dorado Beach Resort de este municipio.

“Al final del día, yo pienso que él va a explorar el mercado como lo haría cualquier agente libre”, opinó.

La realidad es que desde el momento que el apodado “Oso Polar” fue ascendido al equipo grande de Queens en 2019, se convirtió en uno de los favoritos de la afición. El inicialista, de 29 años, cuenta con un poder que pocos poseen en las Mayores. Estableció un récord de cuadrangulares para un novato (53), fue seleccionado Novato del Año de la Liga Nacional, ha sido convocado cuatro veces al Juego de Estrellas y a lo largo de su carrera en Nueva York ha conectado 226 jonrones. Entre ellos, cuatro en la pasada postemporada, que ayudaron a los Mets a estar a dos victorias de su primera Serie Mundial desde 1986.

A pesar de que la organización irá a por todas por el pelotero más cotizado en la agencia libre, Juan Soto, Beltrán entiende que existe la posibilidad de que los Mets logren firmar al guardabosques dominicano y retener a Alonso porque Steve Cohen, dueño de la franquicia, será sumamente agresivo en el mercado libre.

PUBLICIDAD

“Todo es posible”, aseguró a Primera Hora . “El dueño de los Mets (Steve Cohen) va a ser agresivo. Esa es la perspectiva que tengo yo y la conversación que he tenido a través del personal de la organización. Esa es la dirección que tomará la organización. Nueva York, en general, no puede darse el lujo de reconstruir el equipo. La gente no iría al parque. Es un mercado grande, donde la expectativa de la fanaticada es competir todos los años”, abundó.

Curiosamente, Boras es el agente de Soto y Alonso. A juzgar por la forma que ha manejado las negociaciones de sus otros clientes, ambos podrían estampar sus firmas con una organización a principios de año o hasta cerca de los entrenamientos de primavera.

Soto estaría aspirando a un contrato de $600 millones, pero Boras considera que el toletero dominicano podría igualar los $700 millones del histórico acuerdo de Shohei Ohtani por 10 años con los Dodgers de Los Ángeles.

Sin embargo, el panorama no es igual de alentador para Alonso, quien viene de tener una campaña de bajo rendimiento, en la que pegó 34 vuelacercas, su peor marca desde el 2020 cuando el torneo fue acortado por la pandemia del Covid-19, y registrar su peor promedio de slugging (.459) en 162 juegos. Lo cierto es que no hay mucho mercado para inicialistas en estos momentos, ya que son pocos los equipos que necesitan a un jugador en esta posición o a un bateador designado.

No obstante, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, ya entabló conversaciones con Boras acerca de Soto y Alonso, por lo que los Mets no serán los únicos que buscarán quedarse con esta dupla de toleteros.