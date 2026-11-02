En una emotiva y concurrida ceremonia celebrada hoy, lunes, en la Rotonda de la Constitución del Capitolio, el destacado expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán recibió un homenaje con motivo de su reciente exaltación al Salón de la Fama del Béisbol Nacional en Cooperstown, Nueva York.

El evento fue coordinado por el Senado y la Cámara de Representantes.

El reconocimiento reunió a familiares, figuras del deporte, invitados especiales y admiradores del exjugador, natural de Manatí, cuya extraordinaria trayectoria deportiva y aportaciones a las nuevas generaciones han dejado una huella dentro y fuera del terreno de juego.

“Puerto Rico tiene en Carlos Beltrán un ejemplo de disciplina, capacidad y compromiso con sus raíces. Su exaltación al Salón de la Fama representa una hazaña extraordinaria que no se alcanza únicamente con talento, sino con años de preparación y la determinación de trabajar diariamente por la excelencia”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

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“Carlos conquistó la inmortalidad en el béisbol y su grandeza trasciende el terreno de juego. Ha sabido convertir sus triunfos en oportunidades para otros, demostrando que el verdadero legado no se mide solamente por los récords y reconocimientos, sino también por las vidas que continúa impactando positivamente. Hoy honramos a un puertorriqueño que alcanzó uno de los más altos honores del deporte mundial y cuyo ejemplo es motivo de orgullo e inspiración para las futuras generaciones”, añadió el líder senatorial.

El presidente de la Cámara, Carlos Méndez, por su parte, destacó tanto los logros deportivos de Beltrán como su contribución al desarrollo de jóvenes puertorriqueños.

“Existen personas que transforman nuestra sociedad con importantes gestas que perduran por generaciones. Una de ellas es nuestro Carlos Iván Beltrán. Su talento en el terreno de juego lo llevó a convertirse en uno de los mejores peloteros en la historia de este deporte en los Estados Unidos. Eso solo sería suficiente para un reconocimiento, pero Carlos ha hecho mucho más, contribuyendo directamente al desarrollo del deporte que tanto ama e impactando a miles de jóvenes puertorriqueños. Ese es el verdadero legado de Carlos Beltrán que hoy celebramos”, manifestó.

Como parte de la ceremonia, ambos presidentes legislativos hicieron entrega a Beltrán de una copia enmarcada de la Resolución Concurrente del Senado 21, mediante la cual la Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresa su reconocimiento y felicitación por su exaltación al Salón de la Fama, su destacada trayectoria en las Grandes Ligas y su contribución al desarrollo del deporte en Puerto Rico.

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Asimismo, el presidente del Senado le obsequió un boceto realizado por el artista Williams Carmona, mientras que el presidente de la Cámara le entregó una pintura de Arte Carde que recoge momentos de su trayectoria deportiva.

Visiblemente emocionado, Beltrán agradeció el homenaje y destacó el papel que ha tenido el béisbol en su vida, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Carlos Beltrán sostiene el reconocimiento. Le acompañan Thomas Rivera Schatz, Jessica Lugo -esposa del pelotero- y Carlos Méndez. ( Xavier Araújo )

“Lo que fui en la pelota de Grandes Ligas se lo debo a mis padres, a quienes siempre me impulsaron para brindar lo mejor… eso es algo que recalco en todo momento. Hay que dar lo mejor de sí siempre”, comentó el pelotero cuyo reconocimiento lo sintió cercano porque, “es con nuestra gente”.

El pasado 20 de enero, Puerto Rico recibió con júbilo la noticia de que Beltrán había sido seleccionado para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Nacional, tras obtener 358 votos, equivalentes al 84.2 % del total emitido por los miembros votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés).

Con este resultado, superó el mínimo requerido del 75 % y se convirtió en el sexto pelotero puertorriqueño en alcanzar esta distinción, uniéndose a Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván “Pudge” Rodríguez y Edgar Martínez.

Y fue el pasado 26 de julio cuando oficialmente exaltado al Salón de la Fama durante una ceremonia celebrada en Cooperstown, Nueva York, como integrante de la Clase de 2026, junto a Andruw Jones y Jeff Kent.