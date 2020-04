Como muchos otros peloteros de las Grandes Ligas, Carlos Correa no está seguro de que las ideas que hasta el momento se han ventilado sobre cómo realizar la temporada del 2020, y a partir de cuándo, sean las mejores, por lo que sigue esperando, con el resto de los peloteros de las Mayores, que se llegue a un acuerdo y que su teléfono suene para volver al terreno de juego.

Por el momento, dijo que se mantiene en su residencia trabajando en su cuerpo y además, se entretiene practicando su swing en un ‘batting cage’ que también instaló en su residencia.

PUBLICIDAD

“La información sigue cambiando según avanza la pandemia, pero según Major League Baseball sería a mediados de junio que podríamos estar en ‘spring training’ si todo sigue de acuerdo al plan, y que podamos comenzar a jugar en julio. Pero eso son simplemente planes. No hay nada concreto y hay que esperar a ver qué sucede”, manifestó el campocorto boricua en una videollamada con Primera Hora.

Entre los alegados planes que se han ventilado en los medios se incluye la posibilidad de que los equipos jueguen en sus facilidades primaverales tanto en Florida como en Arizona. Otra idea propone que los 30 equipos jueguen todos en Arizona.

A este último plan se han opuesto una variedad de jugadores, como el receptor boricua de los Medias Rojas de Boston, Christian Vázquez, debido a que los jugadores tendrían que vivir en hoteles y no podrían ser acompañados por sus familiares.

“Ha habido varias propuestas pero no hay nada concreto porque no estamos de acuerdo”, explicó Correa. “MLB propone y nosotros en la Asociación de Peloteros tenemos que aceptarla, para que pueda pasar. Y hasta ahora no ha pasado nada. Seguimos buscando una opción segura para nosotros y nuestros familiares. Y esperemos que esa llegue pronto”.

Ayer, medios comenzaron a reportar que la nueva idea que se considera es de hacer una temporada de tres divisiones regionales y con alrededor de 100 partidos.