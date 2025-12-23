Un cuadrangular de Gabriel Cancel en la novena entrada completó el lunes una dramática remontada de 10 carreras de los Gigantes de Carolina, que dejaron en el terreno, 12-10, a los Senadores de San Juan en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Abajo en la pizarra 10-8, Deniel Ortiz abrió la tanda con un indiscutible ante el relevista Ryan Velázquez. El derecho dominó a Felix Stevens y le dio un boleto gratis a Jan Hernández antes de que el bateador emergente Sabin Ceballos llegara a primera por un error para llenar las bases.

Acto seguido, Steven Ondina fue dominado con elevado al jardín central y Ortiz anotó la novena carrera de los Gigantes con un balk. Entonces, llegó el batazo de Cancel para sellar un triunfo de película en Carolina.

Los Gigantes ahora poseen marca de 18-18 y continúan empatados con los Criollos de Caguas en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Los Senadores, en cambio, empeoraron a 10-25 y siguen hundidos en el sótano.

San Juan abrió el marcador con un par de dobles de Jadiel Sánchez y Kenen Irizarry, luego de un out en la segunda entrada. El zurdo R.J. Martínez apretó el brazo y retiró por la vía del ponche a Glenn Santiago antes que un error de Ondina tras un batazo de Víctor Torres colocara la pizarra 2-0.

La tercera carrera capitalina llegó en una cerrada jugada en el plato. Roberto Enríquez abrió la tanda ofensiva en la tercera entrada con un sencillo y Yariel González le siguió con un doble —ambos al jardín izquierdo— para colocar corredores en posición anotadora.

Entonces, Narciso Crook se embasó en jugada de selección y Enríquez llegó quieto al plato en una cerrada jugada, en la que el receptor de los Gigantes, Miguel Pabón, perdió la bola.

Sin embargo, el panorama no fue alentador para la tropa carolinense después de esa jugada. Elijah Dunham se sacrificó con elevado al predio derecho para aumentar la ventaja sanjuanera 4-0.

Esa anotación provocó la salida de Martínez del montículo y fue sustituido por Ramesis Rosa. Ante el zurdo, Sánchez y Santiago pegaron hits, mientras que Irizarry adelantó a corredores con un batazo por el cuadro para ayudar a los Senadores a irse en escapada 6-0.

San Juan continuó con su inmisericorde ataque en el quinto acto. Con cuatro imparables y un elevado de sacrificio, sumaron cuatro carreras más y aumentaron su ventaja 10-0. A esa altura del partido, los Senadores habían conectado 12 hits.

Los Gigantes tuvieron que esperar a que se retirara de la loma el derecho de los Senadores, Cole Stasio, para fabricar sus primeras tres carreras. Ante el zurdo Sidney Duprey, Stevens conectó un doble impulsor de dos anotaciones.

Posteriormente, Ortiz conectó un cuadrangular con las bases llenas, en un enfrentamiento con el derecho Agnel Miranda, para acercar a Carolina 10-7.

Ortiz también remolcó la octava anotación para los Gigantes, su quinta del partido, con un indiscutible que rompió el bate en la parte baja del octavo episodio.

El derecho Eduardo Rivera (1-1) se agenció su trabajo de cuatro entradas. No permitió carreras y retiró a cinco bateadores por la vía del ponche. Velázquez (0-1) cargó con el revés al darle paso a tres carreras en dos tercios de entrada.

Santurce continúa siendo el líder

En el Estadio Hiram Bithorn, los Cangrejeros de Santurce defendieron su cueva en la recta final de la temporada al doblegar, 4-3, a los Indios de Mayagüez.

Con este resultado, Santurce continúa como líder del torneo con récord de 23-13 y es el único equipo que ya aseguró su pase a la postemporada. Los Indios, por su parte, tienen un balance de 17-18.

En la victoria de Santurce hay que destacar la labor del veterano serpentinero Adalberto Flores (1-2), quien se llevó el triunfo después de permitir una carrera en seis entradas. El derecho toleró tres hits, concedió dos boletos gratis y ponchó a tres bateadores.

El intermedista del equipo mayagüezano, Darell Hernáiz, comenzó el partido tal y con la misma producción que terminó la acción el día anterior. La diferencia fue que esta vez produjo la primera anotación de los Indios, con un sencillo al jardín derecho en la primera entrada.

Los Cangrejeros cargaron sus bates rápidamente y en la parte baja del episodio consiguieron empatar el partido, 1-1, con un rodado para out forzado del importado Shed Long Jr.

La producción de los crustáceos continuó con tres anotaciones en la tercera entrada producto de una base por bolas a Christian Vázquez y un indiscutible de dos carreras de Adrián del Castillo para colocar la pizarra 4-1.

Los Indios le tocaron la puerta a los Cangrejeros cuando una potente línea de Emmanuel Rivera al jardín derecho guió al plato a Anthony García y Drew Mendoza para poner el desafío 4-3.

La derrota le perteneció a Efraín Nieves Jr. (0-2) en una labor de dos entradas, en las que dio paso a tres anotaciones y cuatro indiscutibles. En tanto, Robert Gsellman consiguió su séptimo salvamento de la temporada.

Los Criollos blanquean a Ponce

En el Estadio Yldefonso Solá Morales, cinco lanzadores se combinaron para guiar a los Criollos de Caguas a una blanqueada, 7-0, sobre los Leones de Ponce.

Con el triunfo, los Criollos elevaron su marca a 18-18, mientras que los Leones empeoraron la suya a 21-15, pero permanecen en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

La gran labor monticular cagüeña estuvo encabezada por el derecho José de León. El derecho sólo toleró un hit y retiró a cinco bateadores por la vía del ponche para colocar su récord en 2-3. Su trabajo fue respaldado por sus compañeros Alex Claudio, Marvin Gorgas, Christian Torres y Paolo Espino.

Los Criollos fueron los primeros que rompieron el hielo en el plato y produjeron seis carreras en la primera entrada. La primera de ellas con un sencillo de Vimael Machín, mientras que la segunda se precipitó al plato con una base por bolas del abridor de los Leones, Brandon Kaminer, a M.J. Meléndez con el tránsito congestionado.

Acto seguido, ante el relevista Harold Cortijo, el campocorto de los Criollos Luis Vázquez empujó tres carreras con un doble y Emmanuel “Manny” García remolcó otra con un sencillo, para el 6-0. En el tercer episodio, Machín le repitió la dosis a los Leones y empujó una raya más para que la Yegüita pusiera la pizarra 7-0.

La derrota se le atribuyó a Kaminer (0-1) luego de darle paso a cinco carreras en dos tercios de entrada.

La acción de “La Pro” continuará el martes, cuando los Leones reciban a los Cangrejeros en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, los Gigantes visiten a los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn y los Indios enfrenten a los Criollos en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Todos los partidos podrán verse a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.

El juego entre Santurce y Ponce se transmitirá a partir de las 6:00 p.m., mientras que los otros dos comenzarán a las 7:00 p.m.