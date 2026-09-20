Nueva York. Carson Benge conectó tres hits para romper el récord de novato de los Mets en una temporada que tenía Pete Alonso, y Nueva York volvió a impedir que los Phillies de Filadelfia recortaran terreno en la carrera por el comodín de la Liga Nacional con una victoria 10-3 el sábado.

Benge elevó su total de hits a 156, uno más que Pete Alonso en 2019. Además, pegó un jonrón al igual que el venezolano Francisco Álvarez.

Carson Benge breaks the Mets' rookie hit record! 👏 pic.twitter.com/2SUYHGKQBU — SNY (@SNYtv) September 19, 2026

Alec Bohm conectó un par de sencillos productores de carrera y Bryce Harper aportó un elevado de sacrificio para los Phillies (85-70), que llegaron al sábado empatados con los Cubs de Chicago y los Padres de San Diego por los tres boletos de comodín de la Liga Nacional, con cinco juegos de ventaja sobre los Diamondbacks de Arizona.

El jonrón de tres carreras de Álvarez ante Andrew Painter (3-10) puso a los Mets al frente de manera definitiva en la quinta entrada.

Painter permitió cuatro carreras y cuatro hits, con siete ponches, en cinco entradas y un tercio, y se fue con una efectividad de 5.59.

El boricua Francisco Lindor, el dominicano Juan Soto y Bo Bichette también remolcaron carreras antes del hit histórico de Benge. Kerkering ha permitido nueve carreras en 4 1/3 entradas a lo largo de cuatro apariciones este mes.