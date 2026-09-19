Nueva York. El dominicano Juan Soto conectó un jonrón de tres carreras y los Mets de Nueva York vencieron la noche del viernes por 6-3 a los Phillies de Filadelfia impidiendo que recortaran terreno en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

El panameño Edmundo Sosa se fue de 3-3 con un jonrón y un doble por los Filis, que están empatados con los Cachorros y los Padres en 85-69 por los tres comodines de la Liga Nacional — cinco juegos por delante de Arizona. Derek Hill también se voló la barda y Bryson Stott aportó un doble impulsor.

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Soto también pegó un doble y terminó con tres imparables. El sencillo de dos carreras de A.J. Ewing coronó una primera entrada de tres carreras para los Mets, últimos en la tabla, que pusieron fin a una racha de cinco derrotas — la más larga bajo el mánager interino Andy Green. Carson Benge tuvo un sencillo impulsor en la primera y se embasó tres veces.

El boricua Francisco Lindor se mantuvo con 299 jonrones en su carrera tras irse de 5-2 con un doble.

El novato zurdo Zac Thornton (5-5) permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas. Thornton ha permitido dos carreras o menos ocho veces en 14 aperturas en las Grandes Ligas.

Juan Soto conectó un jonrón en el partido. ( Seth Wenig )

El dominicano Dedniel Núñez consiguió cuatro outs para su segundo salvamento en su carrera y el primero desde el 13 de julio de 2024.

El mexicano José Urquidy lanzó 4 2/3 entradas de relevo largo sin permitir carreras en su debut con los Filis. Urquidy, designado para asignación por los Medias Blancas de Chicago el martes, fue reclamado de waivers el jueves.

El abridor de los Filis Tim Mayza (3-4) fue cargado con tres carreras. Realizó 33 lanzamientos pero registró apenas un out — la salida más corta de un abridor de Filadelfia desde que Cristopher Sánchez consiguió solo un out contra los Nacionales de Washington el 29 de julio de 2021.