La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) informó ayer viernes la baja temporera de María González de la Selección Nacional de Voleibol de Playa debido a una lesión en la rodilla izquierda sufrida a principios de semana durante un entrenamiento especializado en California.

La situación fue discutida en una reunión entre el presidente de la FPV, César H. Trabanco, las jugadoras Allanis Navas y González, el director técnico Ángel “Cholo” Peña y el coordinador de la selección nacional de playa, Rodrigo Collazo.

“María es una atleta de enorme compromiso y disciplina. Esta lesión representa una pausa, no un final. La FPV le ofrece todo su apoyo para que pueda recuperarse plenamente y regresar a la arena tan pronto su salud lo permita”, dijo Trabanco.

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La lesión afecta los preparativos de la dupla González-Navas, campeonas centroamericanas y una de las principales parejas del voleibol de playa puertorriqueño. González también estará ausente de los próximos compromisos internacionales, incluido el Torneo Preolímpico, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Areia Sports Complex, en Vega Baja.

La FPV inició el proceso para convocar a cinco jugadoras que serán evaluadas por el cuerpo técnico a partir de la próxima semana. Trabanco se comunicó con las atletas consideradas, mientras Peña coordinará los entrenamientos y tendrá a su cargo la selección de la sustituta de González.

“Nuestro programa nacional de playa continuará trabajando con la misma seriedad y enfoque. Confiamos en el criterio del cuerpo técnico y en el talento de las jugadoras convocadas para mantener el nivel competitivo que caracteriza a Puerto Rico”, añadió Trabanco.

La FPV indicó que mantendrá su planificación deportiva para el ciclo internacional y brindará a González el apoyo necesario durante su recuperación.