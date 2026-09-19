María González sufre lesión que le impedirá jugar en los próximos torneos internacionales de voleibol de playa
La FPV busca un reemplazo temporero para acudir al Preolímpico en noviembre, entre otros torneos.
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La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) informó ayer viernes la baja temporera de María González de la Selección Nacional de Voleibol de Playa debido a una lesión en la rodilla izquierda sufrida a principios de semana durante un entrenamiento especializado en California.
La situación fue discutida en una reunión entre el presidente de la FPV, César H. Trabanco, las jugadoras Allanis Navas y González, el director técnico Ángel “Cholo” Peña y el coordinador de la selección nacional de playa, Rodrigo Collazo.
“María es una atleta de enorme compromiso y disciplina. Esta lesión representa una pausa, no un final. La FPV le ofrece todo su apoyo para que pueda recuperarse plenamente y regresar a la arena tan pronto su salud lo permita”, dijo Trabanco.
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La lesión afecta los preparativos de la dupla González-Navas, campeonas centroamericanas y una de las principales parejas del voleibol de playa puertorriqueño. González también estará ausente de los próximos compromisos internacionales, incluido el Torneo Preolímpico, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Areia Sports Complex, en Vega Baja.
La FPV inició el proceso para convocar a cinco jugadoras que serán evaluadas por el cuerpo técnico a partir de la próxima semana. Trabanco se comunicó con las atletas consideradas, mientras Peña coordinará los entrenamientos y tendrá a su cargo la selección de la sustituta de González.
“Nuestro programa nacional de playa continuará trabajando con la misma seriedad y enfoque. Confiamos en el criterio del cuerpo técnico y en el talento de las jugadoras convocadas para mantener el nivel competitivo que caracteriza a Puerto Rico”, añadió Trabanco.
La FPV indicó que mantendrá su planificación deportiva para el ciclo internacional y brindará a González el apoyo necesario durante su recuperación.