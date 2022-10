Christian Vázquez sonríe ahora en Houston, tanto que quién sabe si el receptor escoja esa ciudad para firmar cuando sea agente libre al finalizar la corriente temporada.

“Houston es tremenda ciudad. Tiene tremenda comida y clima. Nos han tratado súper bien”, dijo en conversación con Primera Hora en preámbulo al inicio este viernes de la Serie Mundial. “Pero cuando me siente con mi agente Melvin Román y con mi esposa Gabriela, ahí estaremos pendientes a qué será mejor y qué nos conviene más a nosotros”.

Su alegría en los Astros no fue de siempre. Llegó con el tiempo, luego de poner los pies en Houston tras ser adquirido en agosto en cambio con los Red Sox de Boston, su organización de origen en el béisbol organizado y en la que él se imaginaba jugando hasta el final de su carrera.

Su sorpresa y confusión por el cambio y el malestar de que le cambiaran los planes suyos y los de su familia se ha tornado, sin embargo, en sonrisas en el terreno, en el camerino, en el dugout y en producción ofensiva y defensiva para el equipo que ganó 106 juegos en la temporada regular y que llega invicto a la Serie Mundial luego de siete juegos en la postemporada.

Vázquez confesó que ha valido la pena llegar a Houston después de todo.

“Claro”, contestó. “Ese era el propósito que Dios tenía conmigo: sacarme de Boston y traerme a una Serie Mundial. Pienso que uno tiene que seguir los planes, dejarse llevar. Hay veces que uno quiere algo y Dios no quiere que eso pase porque no está en sus planes. Estoy súper contento. Ya lo que quedan son cuatro victorias para ser campeón y ver a dónde nos lleva el destino”.

Vázquez y los Astros juegan desde el viernes en la Serie Mundial ante los Phillies de Filadelfia. Será la segunda Serie Mundial para Vázquez, luego de la que ganó en el 2018 con los Red Sox. Para Houston será su cuarta Serie Mundial en seis temporadas y su quinta en total. Ha ganado una, la del 2017.

¿Regresará Christian Vázquez al Boston en que deseaba concluir su carrera? ( Archivo )

El tiempo dirá si Vázquez permanece en Houston, que recién le extendió el contrato al también receptor boricua Martín ‘Machete’ Maldonado, quien cumplirá 37 años durante la parte final de la temporada del 2023. Vázquez cumplirá 33 años en agosto.

Vázquez también podría regresar a Boston, la organización que describió como “mi casa por 15 años”, la que “me vio crecer”, que vio “mis altas y bajas”, en donde ganó su Serie Mundial. Vázquez fue escogido por Boston en el 2008 y ascendió a Grandes Ligas con el equipo en el 2014. Allí se hizo titular en el 2017.

Los Cardinals de San Luis en la Liga Nacional tienen espacio para un receptor veterano como Vázquez luego del retiro de Yadier Molina. Además, el agente de Vázquez (Melvin Román) conoce muy bien a a San Luis porque fue también el agente de Molina.

Pero la agencia libre es una vitrina por la que las 30 organizaciones de Grandes Ligas ofrecen lo mejor que entiende que pueden dar. Es una etapa que el jugador debe experimentar.

“En la agencia libre uno se muestra a los 30 equipos. En la agencia libre puede pasar todo. Ahí hay 30 equipos peleando por uno. En donde sea mejor para mi familia, para mí, ahí estaremos”, dijo.

Christian Vázquez podría regresar a Santurce en el torneo 2022-23. ( Suministrada )

La agencia libre también determinaría si Vázquez viene a jugar con los Cangrejeros de Santurce en la temporada 2022-23 para jugar ante público boricua y como preparación para el Clásico Mundial 2023, en el podría ser uno de los receptores del equipo de Puerto Rico que dirigirá el recién retirado receptor, Yadier Molina.

Vázquez jugó con los Cangrejeros en el 2020-21, y la nueva administración del equipo hacia el torneo 2022-23 que preside Carlos Iguina ya estableció una primera comunicación, dijo el receptor natural de Bayamón.

Vázquez confesó que sopesa la idea de jugar en Puerto Rico si firma en los últimos dos meses del año y con el debido agradecimiento a su núcleo familiar por permitirles compartir las vacaciones navideñas con el béisbol.

“Ustedes saben que a mi me encanta jugar en Puerto Rico. Obviamente, la agencia libre es prioridad en este momento. Tengo que firmar primero”, dijo. “Mi esposa me va a matar porque me gustaría jugar con Santurce este año. Ella me dice ‘nunca vas a coger un break de la pelota, y yo le digo ‘cogeremos un break cuando me retire porque quiero seguir jugando, y más aún que por ahí viene el Clásico, que tenemos que seguir afilando el bate y la defensa”.

Vázquez ha jugado, además de para Santurce, con los Indios de Mayagüez, los Atenienses de Manatí y San Juan en un total de siete temporadas y 143 juegos del béisbol invernal, en los que ha pegado 97 imparables, según se desprende de la fuente Baseball Reference.