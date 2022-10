Detrás de la buena efectividad que han tenido los lanzadores de los Astros de Houston en la actual postemporada y que ha guiado a esta novena a su cuarta Serie Mundial en seis años hay un factor boricua a la doble potencia: los receptores Martín ‘Machete’ Maldonado y Christian Vázquez.

Esta dupla boricua ha estado en la posición de receptor en las 92 entradas que han jugado los Astros en los playoffs y el dúo ha tenido mucho que ver con que el pitcheo de Houston solo haya permitido un total de 13 carreras en su ruta a la Serie Mundial.

Sobre eso habló el bayamonés Vázquez con este diario ayer, refiriéndose con orgullo a como nuevamente junto al naguabeño Maldonado dos receptores boricuas brillan en el clásico del otoño.

“Cada equipo necesita un catcher boricua para ganar”, dijo Vázquez, quien ganó la Serie Mundial del 2018 mientras era receptor de los Red Sox de Boston y se dirige a su segunda Serie Mundial, ahora con los Astros.

“Es impresionante la experiencia que tiene este equipo detrás del plato y los juegos que hemos jugado en postemporada. Eso es bien valioso para lo que estamos haciendo. Llevamos siete juegos corridos ganando en la postemporada. Es importante tener esa experiencia de la postemporada”, agregó recordando que Machete también cuenta con la experiencia de haber jugado en dos Series Mundiales previas.

Maldonado y Vázquez se han encargado de recibir la sólida rotación de lanzadores y el efectivo elenco de relevista de los Astros en dos barridas que han dado en la postemporada, la primera contra Seattle en la Serie Divisional, la que culminó con una blanqueada en 18 entradas en las que Maldonado y Vázquez se dividieron la tarea, y terminando con la escoba que le pasaron a los Yankees de Nueva York en la Serie del Campeonato de la Liga Americana.

Los Astros intentarán mantener esa efectividad con los receptores boricua en la Serie Mundial ante los Phillies de Filadelfia que se ha convertido en una gran historia en las Grandes Ligas al eliminar hasta ahora a dos favoritos para ganarlo todo este año partiendo en su caso desde el más pobre récord entre los equipos que ganaron ‘wild cards’ en esta temporada. Y Vázquez está claro que esto lo han hecho con un impresionante bateo de largometraje y oportuno liderado por el estrellas Bryce Harper y Kyle Schwarber.

“Tienen tremenda alineación. Tienen a Kyle Schwarber, que jugó conmigo en Boston el año pasado en la postemporada y ganó con los Cubs. Están jugando bien, súper unidos. Están dando el batazo oportuno y pienso que va a ser una tremenda serie. El pitcheo de Houston es sobresaliente y pienso que con los brazos que tenemos estamos en una buena posición para empezar la Serie Mundial”, dijo Vázquez.

Rinden también ofensivamente

Pero la labor de Maldonado y Vázquez no se ha limitado en la postemporada a guiar a los lanzadores de Houston, sino que también han ayudado a eliminar el corrido de base de los rivales, más ellos mismo se han colocado en base y producido carreras para apoyar la labor de sus lanzadores.

Maldonado ha llegado a base desde su posición de noveno bate para darle oportunidad al corazón de la ofensiva de los Astros a producir carreras. También ha impulsado carreras para empatar juego. Y Vázquez ha producido ofensivamente pese a que es, de los dos receptores, el que menos turnos ha recibido. Solamente tuvo tres turnos en la Serie de Campeonato ante los Yankees, pero aprovechó uno para dar un sencillo de dos carreras que puso a los Astros con ventaja cómoda yendo a las entradas finales del tercer juego.

Para Vázquez, la falta de turnos ha sido compensada por la experiencia que posee en la postemporada.

“La experiencia en la postemporada me ha ayudado mucho, no solamente en el bateo, sino en todo. Me ayuda en lo que veo de los otros lanzadores y en todo lo que puedo hacer para ayudar al equipo”, dijo Vázquez.

Maldonado y Vázquez no son los unicos boricuas en el equipo. Uno de los adiestradores de bateo de los Astros lo es el yabucoeño Alex Cintrón. Y el coach de banco lo es el sanjuanero Josué ‘Joe ‘ Espada.