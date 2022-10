Los dueños de unos ocho ejemplares de Puerto Rico parecen inclinados a participar en la Serie Hípica del Caribe luego de que escucharan una orientación este martes de parte de la Confederación Hípica del Caribe que vino a Puerto Rico a reinvitar al grupo para el magno evento de la región que se realizará este diciembre en Venezuela.

Los ejemplares referidos son El Salsero y Gil Hugo Vero, quienes correrían en la Copa Confraternidad, Salerosa, quien competiría en la Copa Confraternidad de yeguas, Sope, Mi Viejo Johnny y My Friend Dr. Bo en la Copa de Importados), y Harlan’s Pride y Golpeador en el Clásico Internacional Del Caribe, detalló posteriormente la Confederación del Caribe.

“Fue muy bueno, excelente. Hay mucho ánimo de participar”, dijo el venezolano Luigi Miglietti, miembro del comité organizador de la Serie Hípica y delegado en la Confederación Hípica del Caribe que vino a Puerto Rico.

Cuando Puerto Rico fue a la última Serie Hípica en Venezuela en el 2014 participó más o menos con la misma cantidad de ejemplares (8) que consideraría llevar ahora en el 2022.

La Serie Hípica se celebra el 11 de diciembre en el hipódromo La Rinconada de Venezuela. La prueba principal es el Clásico del Caribe, que tendrá un premio de $500,000.

La hípica boricua rechazó hace varios meses la participación en Venezuela. Ratificó su posición el mes pasado. Ambas veces explicó a la Confederación que no competiría en Venezuela porque el gobierno estadounidense no recomienda a sus ciudadanos viajar a Venezuela por falta de seguridad. También existe un secreto a voces que dice que la hípica boricua no viajaría a Venezuela en preocupación de que allá sea tratada con represalias por los señalamientos que hípicos de Venezuela hicieron contra la Serie Hípica 2021 que se celebró en Camarero.

Pero desde hace dos semanas, dueños boricuas de caballos, como Waldermar Rodríguez, comenzaron a mostrar interés en participar.

La cantidad de caballos que viajarían a Venezuela, según reporta la Confederación, duplica la que inicialmente levantó la mano de participación hace dos semanas. Los originales eran El Salsero, Salerosa y Sope.

Unos 15 miembros de la hípica boricua asistieron este martes a la reunión con la Confederación Hípica. Estaban presentes miembros de sectores de dueños, como Rafa Matos, entrenadores, como Axel Joel Cruz, galopadores como Juan Oscar Colón y el presidente de la Asociación de Criadores, Javier Velasco, informó Joe Bruno, del departamento de prensa de la Confederación.

Venezuela costearía los gastos de transporte aéreos de los ejemplares a la Serie Hípica.

Miglietti dijo que anticipa mayor participación de ejemplares ahora que el número de interesados ha crecido e invitó a la hípica boricua a no “boicotear” la Serie por el mero hecho que se celebrará en Venezuela, con quien Estados Unidos ha terminado relaciones.

“Lo que queremos es que se vuelva a ser como antes, a competir en donde se decida que sea el evento. Somos amigos confraternizados, que no se base la no participación en una mera recomendación de no viajar”, dijo Miglietti.

Además de costear los fletes aéreos, la Confederación dijo que garantizará en Venezuela el juego justo para Puerto Rico y todos los participantes de la Confederación. Miglietti dijo que la Confederación supervisará directamente la cuarentena de los ejemplares, el suministro y aplicación de medicamentos, la estadía y competición para asegurar el juego justo.

Se le recordó a Miglietti en entrevista con este diario que los accidentes pueden ocurrir aunque se garantice la seguridad y que esos accidentes, de ocurrirle a la delegación de ejemplares boricua, puede empeorar la relación entre la hípica venezolana y puertorriqueña, que tal vez señale a la venezolana por alguna situación que ocurra.

Miglietti dijo que lo “improvisto no se puede evitar” pero que los puntos en agenda que garantiza Venezuela serán cumplidos al seguir ambas partes lo acordado.