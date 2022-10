El Breeders’ Classic se corre el 5 de noviembre en Kentucky y un caballo se destaca, Flightline, mientras otros lo retarán, como Life is Good, que ha tenido una exitosa carrera este año con la monta del destacado jinete boricua Irad Ortiz.

Esa carrera tiene premios de $6 millones y es parte del evento Breeders’ Cup, que se compone de dos días de carreras, con 14 clásicos, encabezados por el Classic, y premios ascendentes a $26 millones.

Hijo del fondista Tapit, Flightline ha lucido como un avión en su invicta y corta carrera de cinco presentaciones y es al día de hoy un amplio favorecido para ganar el Classic. En un sondeo de la respetada revista Bloodhorse publicado esta semana, Fligtline arrasó con los 35 votos de primer lugar para ganar el Classic.

PUBLICIDAD

Pero como dicen en el hipismo, y en el deporte, nada está escrito. Flightline tiene que probarse nuevamente ese 5 de noviembre sobre la pista del hipódromo Keeneland de Kentucky ante ejemplares de 4 años para arriba que llegan al Classic con victorias en pruebas de clasificación para la carrera de 1 1/4 de milla.

Hijo del destacado semental Into Mischief, Life if Good está entre esos caballos que llegan con récord ganador a Keeneland y que tienen a equipos de trabajo que confían en sus habilidades para dar la sorpresa.

Ha ganado sus últimas seis carreras en Estados Unidos, todas de grado 1 o 2 y con el boricua al lomo, incluyendo la Breeders’ Cup Dirt Mile del 2021. En marzo sufrió una derrota en la recta de la Dubai World Cup en los Emiratos Árabes, pero desde entonces ha ganado tres corridas en Estados Unidos, incluyendo el clásico Whitney en el hipódromo de Aqueduct.

“Los dos caballos (Flightline y Life is Good) son buenos. Life is Good ha ganado todas las carreras de clasificación y me dijo el entrenador (Todd Pletcher) que salió bien de su última carrera (1 de octubre). Es cuestión de que se mantenga saludable de aquí para allá. Y vamos a ver cómo se desarrolla. La Breeders’ Classic es una carrera de ocho a 10 caballos; los mejores caballos y todos tienen chance. Flightline lució impresionante en su última carrera; de verdad de que sí, pero no ha corrido contra mi caballo”, dijo Ortiz.

Este es Flghtline, el caballo que inpresionó en la hípica estadounidense. Aquí se aproxima a la meta del clasico Pacific Classic del sábado con el jinete francés Flavien Prat. ( (Benoit Photo via AP) )

Flightline ganó por 20 cuerpos su última carrera el 3 de septiembre. Eso fue en Clásico Pacific Life de Grado 1 en el hipódromo Santa Anita de California. Fue una carrera a 1 1/4 de milla. Tiene la monta del destacado jinete francés Flavien Prat.

PUBLICIDAD

Epicenter, Taiba, Olympiad, Hot Rod Charlie, Country Grammer son otros de los caballos que junto a Life is Good retarán a Flightline el 5 de noviembre.

Por su parte, Ortiz también tiene otros caballos candidatos para las pruebas de la Breeders’ Cup, como el velocista de grama, Golden Pal y la potranca Nest --que tendrá de rivales por primera vez en su carrera a ejemplares de cuatro años como la yegua Malaathat en la versión femenina del Breeders’ Classic-- y Forte, que es el dosañero que es uno de los favorecidos para Breeders’ Cup Futurity.

Individualmente, el boricua puede fortalecer su caso en el Breeders’ Cup para recuperar el premio Eclipse, que parece suyo al día de hoy de acuerdo a sus victorias y dinero producido por sus montas.

En toda la hípica estadounidense, Ortiz está primero en victorias con 270, en dinero producido por sus montas con $29,977,595 y en triunfos de carrera de grado con 44.

“Parece que me ha ido más que bien, tratando de llegar a la meta año tras año y luchando por el Eclipse. Tengo que agradecer a todos los que me han dado las oportunidades”, dijo Ortiz, quien ha ganado tres de los últimos cuatro premios Eclipse.