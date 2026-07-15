Filadelfia. Cody Bellinger vivió una noche inolvidable.

Sus hijas pequeñas se sentaron a su lado y su padre observaba desde el fondo de la sala mientras él hablaba de haber ganado el premio al Jugador Más Valioso del All-Star Game.

Clay Bellinger, exjugador de los Yankees, comentó después de que el sencillo de dos carreras de su hijo en la primera entrada ante Cristopher Sánchez llevara a la Liga Americana a una victoria por 4-0 la noche del martes: “El simple hecho de pasar el rato y verlo ganar un premio es algo genial”.

Cody volvió a firmar con los Yankees el invierno pasado con un contrato de cinco años y 162.5 millones de dólares, y ha sido una pieza clave de la ofensiva.

PUBLICIDAD

From Broadway to Broad Street.



Cody Bellinger, 2026 All-Star Game MVP 🏆 pic.twitter.com/CQDvEoKP2R — New York Yankees (@Yankees) July 15, 2026

Tenía un promedio de bateo de .280 hasta mediados de junio, antes de que una mala racha lo redujera a .254 antes del parón del Juego de las Estrellas. Bellinger lleva un mes sin batear ningún jonrón.

“El béisbol es el deporte más loco del mundo. De verdad que lo es. A veces es inexplicable”, afirmó. “Al llegar al descanso, la verdad es que me sentía bastante bien. Sentía que iba por buen camino”.

Clay Bellinger fue jardinero y jugador de campo de los Yankees entre 1999 y 2001, ganó dos títulos de la Serie Mundial y posteriormente puso fin a su carrera en las Grandes Ligas con los Angels de Anaheim en 2002.

Cody tenía 5 años cuando su padre ganó su segundo título de la Serie Mundial. Clay nunca imaginó en qué jugador se convertiría Cody.

“Sabía que era bueno, pero no tanto”, afirmó Clay.

Cody se convirtió en el cuarto jugador de los Yankees en ganar el premio MVP del All-Star Game, tras Derek Jeter (2000), Mariano Rivera (2013) y Giancarlo Stanton (2022).

“Llevar este uniforme… me siento orgulloso de llevarlo", señaló. “Significa mucho”.

Bellinger, que cumplió 31 años el lunes, fue seleccionado en la cuarta ronda del draft por los Dodgers de Los Ángeles en 2013 y fue elegido para el All-Star Game en 2017, año en el que fue nombrado Novato del Año de la Liga Nacional. Conectó 47 jonrones en 2019 y fue elegido MVP de la Liga Nacional tras formar parte de su segundo equipo de Estrellas.

PUBLICIDAD

“Yo pensaba algo así como: ‘Oh, estaré aquí todos los años’“, contó. “Me costó mucho tiempo volver. Es una liga muy competitiva”.

A continuación, tuvo tres temporadas consecutivas por debajo de lo esperado y se perdió parte de la temporada 2021 debido a lesiones en la pantorrilla, el tendón de la corva y las costillas.

Quedó libre al finalizar la temporada 2022 y firmó un contrato de un año por 17.5 millones de dólares con los Cubs.

Bellinger bateó con un promedio de .307 —su mejor marca personal—, con 29 jonrones y 97 carreras impulsadas; volvió a convertirse en agente libre y firmó un contrato de tres años por 80 millones de dólares con los Cubs. Tras una temporada discreta, lastrada por las lesiones, fue traspasado a los Yankees.

Probó suerte en el mercado de agentes libres y luego decidió quedarse en los rayados.

“A él le encanta estar allí”, dijo Clay. “Le encantan sus compañeros, le encanta la ciudad, le encanta jugar en el Yankee Stadium. Así que fue una decisión obvia”.

Las hijas, Caiden y Cy, acompañaron a Cody al campo junto con su esposa, Chase, para hacerse fotos después de que él recibiera su premio de manos del miembro del Salón de la Fama Mike Schmidt.

“Siempre esperas que a tus hijos les vaya bien, ya sea jugando al béisbol o haciendo lo que sea que les guste hacer”, afirmó Clay. “Lleva mucho tiempo siendo bastante bueno en esto”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.