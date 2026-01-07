La Liga de Béisbol Superior Doble A anunció este miércoles que comenzó la venta de boletos para el juego inaugural de la temporada 2026, programado para el 1 de febrero, entres los Mulos de Juncos y los Artesanos de Las Piedras en el Estadio Mariano “Nini” Mox.

Los boletos para este encuentro están disponibles a través de la plataforma EventosPR.com.

Como es tradición en la Doble A, la jornada inaugural contará con un solo desafío, que tendrá como protagonistas al equipo campeón defensor, los Mulos, y sus archirrivales.

Los actos protocolares están pautados para comenzar a las 2:00 p.m., mientras que el primer lanzamiento se realizará a las 3:00 p.m.

La temporada será dedicada al historiador, anotador y comentarista deportivo junqueño Juan de Jesús.

Como parte de las actividades del día inaugural, en horas de la mañana se llevará a cabo la reunión ordinaria de la Junta de Directores de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, en la que participarán los 45 apoderados de las franquicias de la Liga.

Durante el encuentro se afinarán los detalles finales y se aprobarán las reglas oficiales del torneo.

La tanda grande está programada para el 6 de febrero, cuando el resto de las franquicias inicien acción en las ocho secciones de la Liga.