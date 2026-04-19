Chicago. Nico Hoerner conectó un elevado de sacrificio ante Craig Kimbrel en la décima entrada, y los Cubs de Chicago le propinaron a los Mets de Nueva York su undécima derrota consecutiva al remontar para lograr una victoria por 2-1 el domingo.

El bateador emergente Michael Conforto empató el partido para Chicago en la novena entrada con un doble productor ante el cerrador Devin Williams.

Pete Crow-Armstrong comenzó la décima entrada en segunda base como corredor automático de los Cubs. Dansby Swanson bateó de foul dos intentos de toque antes de que Kimbrel (0-1) lanzara un lanzamiento descontrolado, lo que permitió que Crow-Armstrong avanzara a tercera base.

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Después de que Swanson se ponchara haciendo swing, Hoerner conectó un elevado al jardín derecho y Crow-Armstrong anotó fácilmente.

Caleb Thielbar (1-1) trabajó un décimo invicto para Chicago, que logró su quinta victoria consecutiva, la mejor racha de la temporada.

El boricua MJ Meléndez conectó un jonrón para Nueva York, que terminó con seis hits. David Peterson lanzó 3.2 entradas sin permitir carreras como relevista principal después de que el mánager Carlos Mendoza decidiera usar a Tobias Myers como abridor.

Es la racha de derrotas más larga para los Mets desde que también perdieron 11 partidos seguidos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre de 2004. Han recibido 62 carreras frente a las 19 que han anotado durante esta mala racha, y están promediando solo 2,9 carreras en 17 partidos en abril.

Chicago tuvo al menos un corredor en base en cada una de las primeras siete entradas.

Crow-Armstrong conectó un triple al inicio de la tercera entrada, pero Peterson retiró a Swanson con un rodado a tercera antes de que Hoerner conectara un batazo a segunda para una doble jugada que puso fin a la entrada.