Los equipos masculino y femenino de polo acuático de Puerto Rico aseguraron su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras sus victorias del viernes en el torneo clasificatorio de PanAm Aquatics, que se celebra en Cali, Colombia.

El triunfo femenino 24-4 ante Trinidad y Tobago le permitió, a su vez, avanzar a las semifinales, en las que vencieron a Colombia 10-7 el sábado. Las boricuas disputarán este domingo la medalla de oro frente a México.

Mientras, la escuadra masculina cerró invicta (6-0) la fase de grupos tras imponerse con autoridad 22-8 sobre Venezuela. Además, selló su pase a la final al derrotar 13-8 a México.

Se medirán a Colombia en el baile de coronación.