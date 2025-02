El jardinero Danny Ortiz se ha convertido en uno de los principales guerreros puertorriqueños que han dejado su marca en el béisbol mexicano durante los pasados años.

En términos tribales, Ortiz es un nitaíno que plantó bandera en el territorio de los aztecas y sus números con los Pericos de Puebla, en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), lo prueban.

“Vivo agradecido de cada oportunidad que he tenido en el béisbol y agradecido con los Pericos por todo lo que me brindaron y por dejar que escribiera mi nombre en su historia”, aseguró Ortiz.

El llamado “Caballo de Hierro” por los aficionados mexicanos comenzó su marcha en México luego de representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe, que se escenificó en Panamá. Desde su primer partido con los Pericos en 2019, el cayeyano ha conectado 137 cuadrangulares en el ciclo veraniego; la cifra más alta entre los peloteros que han jugado las últimas cinco temporadas, ya que en el 2020 no se jugó debido a la pandemia.

Danny Ortiz ha conectado 137 cuadrangulares en el ciclo veraniego mexicano en los últimos seis años, la cifra más alta entre los peloteros que han jugado las últimas cinco temporadas, considerando que en el 2020 no se jugó debido a la pandemia del COVID-19. ( Suministrada )

“La primera vez que surgió esa llamada para jugar en México fue durante la Serie del Caribe que se jugó en Panamá. A este evento va mucho gerente de los equipos mexicanos y el participar en la Serie ayuda un montón porque ellos vienen a observar y buscar jugadores que hagan la diferencia. La Serie sí abre puertas y ayuda mucho a los que están buscando un contrato”, explicó Ortiz.

Este año su destino marca un rumbo diferente en México. Su consistente ofensiva se traslada de Puebla a Tijuana luego que los Pericos completaran un canje que llevaría a Ortiz -de los Pericos a los Toros- por los lanzadores Fernando Lozano y Wendolyn Bautista.

“El destino me lleva a un equipo que siempre ha estado entre los mejores de la liga. Me siento satisfecho de que me hayan escogido y que confíen en lo que tengo, así como la ayuda que le puedo brindar al equipo. Ellos me escribieron para venir para acá porque me quieren ver antes del inicio del torneo. Para mí es muy importante este interés mutuo, es un honor que vengan a verme”, explicó Ortiz.

Danny Ortiz jugará este año con los Toros de Tijuana. ( Suministrada )

Ortiz acumula en su carrera ocho “Clásicos Caribeños” desde su incursión al profesionalismo, después de ser seleccionado por los Mellizos de Minnesota en la cuarta ronda del Sorteo de Novatos de las Grandes Ligas, en el 2008. Sin embargo, esta edición de los Indios de Puerto Rico para la Serie del Caribe mueve algo en la fibra de su corazón. Siente un nuevo ímpetu.

“Este año siento algo distinto a lo que he sentido en otros años con mi equipo Mayagüez o con otro equipo de la liga invernal en calidad de refuerzo. Hay veces que cuando confeccionan el equipo, muchos peloteros se afectan porque tienen el compromiso de los campos de entrenamiento. Eso hay que entenderlo porque uno como pelotero no tiene el control sobre eso”.

“Pero, este año es muy distinto porque casi todos dijeron que sí. Cuando tu observas el plantel, de los nueve que jugaban, solo dos se ausentaron porque sus equipos lo requirieron. Cuando tu vienes a ver, por ellos agregamos al líder en jonrones de la liga (Edwin Díaz) y al campeón bate del torneo (Rubén Castro). Se agregó lo que hacía falta y en el pitcheo también lucimos sólidos”, explicó Ortiz.