Una decena de peloteros puertorriqueños y el coach Luis ‘Papa’ Rivera participaron en la primera edición del Torneo de Golf Con Los Nuestros, a beneficio de los Equipos Nacionales Juveniles de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

El evento se llevó a cabo en Palmas del Mar, Humacao y sirvió de encuentro para los integrantes del equipo de Puerto Rico, a ley de tres meses para la celebración del World Baseball Classic.

“Estamos sumamente contentos y complacidos con el respaldo que recibimos para presentar este torneo de golf, que además de ayudar a nuestros Equipos Nacionales Juveniles. Fue un buen momento para compartir con los integrantes del equipo rumbo al venidero World Baseball Classic”, resaltó el presidente de la FBPR, doctor José Quiles.

PUBLICIDAD

En la actividad participó el receptor de los campeones Astros de Houston, Martín ‘Machete’ Maldonado. Además, José de León, Alexis Díaz, Jovani Morán, José Miranda, José Berríos, Fernando Cruz, Jorge López, MJ Meléndez y Edwin Arroyo.

‘Papa’ Rivera acompañado por el gerente general del equipo Joey Solá.

“La unión y el entusiasmo del grupo era notable durante el torneo de golf. Estoy seguro que esa misma energía nos acompañará para ir en busca del tan anhelado campeonato Mundial en marzo de 2023″, estableció Quiles. “Agradecemos a los jugadores por participar de la actividad, a las personas que se inscribieron, los auspiciadores y todos los que hicieron posible el éxito de este torneo que continuaremos realizando para respaldar a nuestros Equipos Nacionales Juveniles”.

Desde la reactivación de los Equipos Nacionales Juveniles en verano de 2021, la FBPR ha participado en Mundiales de las categorías Sub 15 y Sub 23. Además, en clasificatorios Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Sub 23.