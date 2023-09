Desde su fundación en 1957, los Arenosos de Camuy nunca habían disputado un partido de la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A (LBSDA) en el Estadio Juan Francisco “Cheo” López hasta anoche.

Por primera vez en 66 años, los camuyanos vivieron la experiencia de disfrutar una final de la Doble A en su parque y los ánimos estaban por todo lo alto.

Uno de esos aficionados que no podía perderse el segundo juego de la serie final por nada del mundo lo fue José Alejandro ‘Cucú' Rodríguez.

Natural del pueblo de Hatillo, ‘Cucú' se enamoró de la franquicia camuyana en 1975, cuando vistió los colores de la novena. Rodríguez se destacó como primera base y bateador designado de los Arenosos por casi 20 años.

Como jugador, Rodríguez tiene muchas anecdotas con los Arenosos, como cuando dejó en el terreno a los Guerrilleros de Río grande en un Carnaval de Campeones.

Sin embargo, luego de su retiro en 1993, se ha vuelto una de las figuras más reconocidas por los fanáticos de Camuy. Durante el segundo encuentro de la serie final, mientras caminaba por los pasillos del Estadio Juan Francisco ‘Cheo’ López, era saludado con frencuencia por los presentes.

No es para menos, debido a que ‘Cucú', además de siempre estar presente para los partidos celebrados en el Estadio Juan Francisco “Cheo” López, también anima a los presentes en las gradas con un sinnúmero de cánticos.

“Yo he seguido a este equipo toda mi vida y este año tenemos la rapidez, el picheo, tenemos todo y creo que este es el momento de nosotros. Yo soy el ‘cheerleader’, yo soy el que canta el ‘jiqui jiqui’. Ya la gente me recoce y me quiere aquí en Camuy”, relató Rodríguez a Primera Hora.

Tras muchos años siguiendo a los Arenosos, ‘Cucú' describió el sentimiento de ver a su equipo clasificar a la serie final de la LBSDA como “la gloria”.

“Me sentí en la gloria, porque sabía que teníamos el equipo para, finalmente, ser campeones. Nosotros tuvimos, en 1975, un equipo buenísimo, pero este ha sido el mejor equipo que ha tenido Camuy en la historia y lo han demostrado”, expresó.

Con altas expectativas sobre lo que su querida novena podría lograr ante los campeones defensores Toritos de Cayey, Rodríguez se gozó el segundo juego de la serie final como lo ha hecho por 30 años: en primera fila, animando a las gradas.