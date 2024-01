Carolina. En un abrir y cerrar de ojos, el campocorto Delvin Pérez pasó de ser uno de los prospectos más cotizados de las Grandes Ligas a no tener un contrato en el béisbol organizado, pero puede que no esté así por mucho tiempo.

Pérez fue seleccionado en el turno 23 de la primera ronda del sorteo de novatos de 2016 por los Cardinals de San Luis y recibió un bono de $2.2 millones. Incluso, pudo haber sido escogido en un turno más alto si no hubiese arrojado positivo a una sustancia para mejorar el rendimiento meses antes del sorteo.

El toletero, producto de International Baseball Academy de Ceiba, militó con la organización de los Cardinals hasta el 2022. Llegó a jugar el nivel Triple-A, pero nunca fue ascendido a las Mayores. Fue ahí cuando Pérez optó por probar la agencia libre, y acordó un contrato de Ligas Menores con los Yankees de Nueva York a finales de 2022.

Parecía la historia perfecta. Un joven loiceño había llegado a la Gran Manzana con la oportunidad de representar los colores del equipo que alentaba cuando pequeño. Sin embargo, su estadía en Nueva York acabó, cuando fue dejado en libertad en julio de 2023 durante un tramo que lidió con una serie de lesiones en el tendón de la corva.

Pero, con el desempeño que ha tenido en su tercera campaña con los Gigantes de Carolina en la pelota invernal, múltiples organizaciones de las Mayores y ligas asiáticas han empezado a tener interés por adquirir los servicios del joven campocorto.

“Estamos ahora mismo libres, pero no desamparados, como dice el Señor. Ahora mismo, no ha llegado una oferta, pero sí se han acercado varias fuentes, que no puedo decir ahora mismo. Esperando en el favor de Dios que se logre lo que queremos antes del spring training”, indicó Pérez en entrevista con Primera Hora.

El gerente general de los Gigantes, Javier Hernández, reveló a este diario que ha recibido acercamientos de numerosas organizaciones de las Grandes Ligas y del béisbol en Asia, preguntando por la condición de salud en la que se encuentra Pérez.

“Yo creo que pronto él va a estar firmando por algunas de esas organizaciones. Su tiempo como agente libre no va a ser mucho. Yo pienso que, antes de que se termine esto (el béisbol invernal) o antes de que finalice enero, él va a tener trabajo”, aseguró Hernández.

Delvin Pérez en el terreno de juego del Estadio Roberto Clemente Walker, tras los Gigantes de Carolina ponchar su boleto a la serie final. ( Carlos Rivera Giusti )

Aunque los pasados siete años los describió como un carrusel, el toletero sostuvo que las experiencias que ha obtenido le han servido para crecer como pelotero en distintos aspectos.

“Yo vengo de un pueblo en donde no hay muchos recursos en el sentido de facilidades y todo lo que te puedas imaginar. Ahora mismo, estoy en un ámbito en el que estoy con personas que me han enseñado lo qué es importante en este juego: la disciplina, trabajar correctamente, cómo manejarte con tus compañeros y las cosas pequeñas. Yo creo que antes, en mi ignorancia de nene pequeño, no estuvo la disciplina para un round como el que yo estuve”, relató el campocorto de 25 años.

“Esto es una carrera larga y yo sigo confiando en Dios de que se me va a dar”, abundó.

En su tercera temporada con Carolina, Pérez bateó para .248, conectó un cuadrangular, remolcó 13 carreras y pegó 32 hits en la etapa regular. Durante la Semifinal B contra los Leones de Ponce, registró un promedio de .269, empujó una carrera y dio siete imparables.

Los Gigantes recibirán el viernes a los Criollos de Caguas, en el Estadio Roberto Clemente Walker, para el primer juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.