Doble A: Juan Medina, de San Sebastián, gana el premio Dirigente del Año
En su segundo año al frente de los Patrulleros, el equipo registró la mejor marca de todo Puerto Rico al finalizar la fase regular con récord de 19-1.
El piloto de los Patrulleros de San Sebastián, Juan Medina, fue elegido Dirigente del Año de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, gracias al respaldo de periodistas, narradores y comentaristas que participaron en la votación coordinada por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).
Medina acumuló 96 puntos, seguido por Antonio “Tony” Vega (Manatí) con 60, Wilfredo “Puchungo” González (Maunabo) con 58, Roberto López (Las Piedras) con 42, Rogelio Negrón hijo (Juana Díaz) con 36, Kevin Ramos (Hormigueros) con 18, Ángel Ramón Santos (Cayey) con 14, Juan Mangual (Carolina) con 4 y Kevin González (Sabana Grande) con 3. Otros candidatos recibieron dos puntos.
“Le doy las gracias a Dios, que es el que nos da la fortaleza y la sabiduría para estar aquí. Felicito a los compañeros que estuvieron en la lista para dirigentes del año. Cualquiera de nosotros nos lo merecíamos. Trabajamos para eso, siempre hemos estado llevando el conocimiento a estos jóvenes, peloteros que están hoy en día jugando. Muy contento y muy feliz por este logro”, dijo Medina, exreceptor del Equipo Nacional.
En su segundo año al frente de los Patrulleros, comandó al equipo con la mejor marca de todo Puerto Rico al terminar la fase regular con 19-1. San Sebastián se convirtió en el primer equipo en alcanzar 19 victorias en una temporada de 20 juegos, estableciendo una marca. La campaña mejoró incluso el sólido 16-4 logrado en 2025, también bajo su dirección. Por segundo año consecutivo, ganó además el derecho de dirigir en el Juego de Estrellas.
“Nunca pensé en eso de récord este año. Esto era juego a juego, a jugar fuerte. Nunca expuse a mis lanzadores a arrancarle el brazo, como uno dice, para tener victorias. Cuando las cosas están para uno, están para uno. Te puedo decir que el equipo trabajó para eso, trabajamos para para tener una buena temporada y gracias a Dios la tuvimos”, dijo el dirigente.
“Le dedico este premio a mis padres, que nunca me han dejado solo y a mi hija que ha ido conmigo a todo mis juegos”, añadió.
De los 59 votos emitidos, Medina recibió 26 de primer lugar, seguido por “Puchungo” González con 11, Vega con 9, Negrón con 5, López con 4 y Ramos con 3.
Últimos diez ganadores del premio Dirigente del Año:
- 2016 – Carlos Ferrer (Humacao)
- 2017 – Iván ‘Ivancito’ Rodríguez (Loíza)
- 2018 – Roberto ‘Pupy’ Rodríguez (Camuy)
- 2019 – José Ponce (Manatí)
- 2021 – Juan ‘Igor’ González (Humacao)
- 2022 – José ‘Tony’ Valentín (Manatí)
- 2023 – Carlos Ferrer (Carolina)
- 2024 – Antonio ‘Tony’ Vega (Florida)
- 2025 – Eduardo Dávila (Caguas)
- 2026 - Juan Medina (San Sebastián)