Los Atenienses de Manatí definieron el miércoles el panorama clasificatorio de la sección Norte al eliminar a los Montañeses de Utuado con victoria 7-3, en la última jornada de la fase regular 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

El resultado aseguró el boleto a la postemporada para los Atenienses, que terminaron en el tercer puesto del Norte con marca de 11-9, y también le dio el pase a los Titanes de Florida, cuartos con récord de 10-10.

Un ramillete de tres anotaciones en la parte alta del quinto episodio inclinó el encuentro a favor de Manatí, que contó con un relevo destacado de cinco entradas del estelar lanzador Dereck Rodríguez. El derecho se apuntó la victoria al permitir apenas dos hits y una carrera.

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Ian Rodríguez y Neftalí Rosario conectaron sendos cuadrangulares para encabezar la ofensiva de los Atenienses.

En las semifinales de la sección Norte, los Titanes se enfrentarán a los líderes Arenosos de Camuy, mientras los Atenienses se medirán con los Tigres de Hatillo.

En el Este, los Artesanos de Las Piedras cerraron la fase regular con marca de 18-2 al vencer 9-5 a los Guerrilleros de Río Grande, con tres carreras remolcadas de Santis Sánchez. El encuentro sirvió de antesala a la serie semifinal de sección que ambos equipos protagonizarán.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros derrotaron 12-6 a los eliminados Navegantes de Aguada con nueve ponches en cinco entradas de Omar Meléndez y cinco carreras impulsadas de Adriel Acevedo, quien conectó cuatro imparables.

Juego decisivo en Barranquitas

El último boleto disponible para la postemporada 2026 se definirá el viernes a las 8:00 p.m. en un juego decisivo entre los Bravos de Cidra y los Próceres de Barranquitas en el Estadio Hermanos Marrero.

El ganador será el rival de los Toritos de Cayey en la serie semifinal de la sección, que comenzará el 15 de mayo.