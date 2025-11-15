Ud Al Bayda, Emiratos Árabes Unidos. En medio del calor resplandeciente en el desierto que rodea a Dubái, emerge una vista poco común en el Oriente Medio: un campo de béisbol.

Ahora que está construido, queda una pregunta: ¿Vendrán los aficionados?

Ese es el desafío para la temporada inaugural de Baseball United, un torneo de cuatro equipos que dura un mes y que comenzó el viernes en el nuevo Campo Barry Larkin.

El nombre hace honor a un inversor y excampocorto de los Reds de Cincinnati. El campo tiene las dimensiones exactas del terreno del Yankee Stadium en Nueva York y está cubierto de césped artificial para soportar el abrasador sol de los Emiratos Árabes Unidos.

Ever seen a bullpen camel?



Baseball United’s inaugural season in Dubai is underway pic.twitter.com/NlGoZoJg7v — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 14, 2025

La liga profesional busca aprovechar la rivalidad deportiva entre India y Pakistán y su gran número de expatriados en los Emiratos. El viernes, las Cobras de Bombay jugaron contra los Monarcas de Karachi. Cada equipo cuenta con jugadores indios y pakistaníes que buscan irrumpir en el mercado de transmisión saturado por el fútbol y el cricket en esta parte del mundo.

Y aunque no cuenta con jugadores de renombre de las Grandes Ligas, este circuito ha adoptado algunas reglas novedosas para acelerar los juegos y aumentar el número de carreras en la pizarra. Potencialmente generaría interés entre algunos aficionados en Estados Unidos, donde la temporada regular ha terminado.

“La gente aquí tiene que aprender las reglas de todos modos, así que si podemos empezar con un lienzo en blanco, ¿por qué no introducimos algunas reglas nuevas que creemos que los emocionarán desde el principio?”, preguntó Kash Shaikh, director general y copropietario de Baseball United, en declaraciones a The Associated Press.

Professional baseball in Dubai 🇦🇪



Watch history this November 14 - December 14

Tickets available NOW https://t.co/ck02dihXPQ pic.twitter.com/0KwbSXMFAK — Baseball United (@BaseballUnited) October 29, 2025

La duna de los sueños

La temporada termina a mediados de diciembre y todos los juegos se disputarán en el estadio de Baseball United en un área conocida como Ud al-Bayda, a unos 30 kilómetros (18 millas) del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. El parque se encuentra junto al The Sevens Stadium, que alberga un torneo anual de rugby sevens conocido por sus aficionados fiesteros que beben alcohol restringido y usan disfraces.

El campo tiene capacidad para unos 3,000 aficionados y albergará juegos principalmente por la noche, aunque el clima está comenzando a enfriarse en los Emiratos a medida que cambia la estación.

Pero se han tenido en cuenta las preocupaciones ambientales: Baseball United optó por un campo artificial para evitar el desafío de usar más de 45 millones de litros (12 millones de galones) de agua al año a fin de mantener un campo de césped natural, dijo John P. Miedreich, cofundador y vicepresidente ejecutivo de la liga.

“Tuvimos que transportar por aire arcilla desde Estados Unidos y desde Pakistán” para el montículo del lanzador, agregó.

Además de las Cobras y los Monarcas, la liga inaugural también cuenta con los Lobos Árabes de Dubái y los Halcones de Abu Dhabi.

Los cambios en el juego tradicional en Baseball United le dan un giro diferente. Todo se asemeja a la forma en que el Twenty20 aceleró drásticamente el cricket tradicional. La liga de béisbol ha introducido una “moneyball” dorada que da a los managers tres oportunidades en un juego para usar un turno al bate a fin de duplicar las carreras anotadas con un jonrón. Una “fireball” similar termina automáticamente una entrada si un lanzador poncha a un bateador.

Los equipos pueden llamar a “corredores designados” tres veces durante un juego. Y si un encuentro está empatado después de nueve entradas, los equipos se enfrentan en un derbi de jonrones para decidir al ganador.

“Es entretenimiento, es emocionante, y está ayudando a que nuevos aficionados y jóvenes se involucren más en el deporte”, dijo Shaikh.

El pasatiempo de Estados Unidos tiene un éxito limitado

El béisbol en el Oriente Medio ha tenido un éxito mixto, cuando mucho.

Los seguidores estadounidenses lanzaron la Liga de Béisbol de Israel en 2007, compuesta casi en su totalidad por jugadores extranjeros. Sin embargo, se disolvió después de una temporada. Los estadounidenses difundieron este deporte también en el Irán prerrevolucionario, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos a lo largo de las décadas, aunque ha sido eclipsado por el fútbol.

Arabia Saudí, a través de los estadounidenses en su compañía petrolera Aramco, ha enviado equipos a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Pero el fútbol sigue siendo el favorito en el Oriente Medio, que albergó la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Luego está el cricket, la mayor pasión deportiva en India y Pakistán. El Consejo Internacional de Cricket, organismo rector mundial, tiene su sede en Dubái cerca del estadio de este deporte en la ciudad.

Los organizadores saben que tienen un gran trabajo por delante. En un momento durante una conferencia de prensa ofrecida el jueves, repasaron los conceptos básicos del béisbol: jonrones, música de órgano y dónde se encuentra el jardín central.

“La parte más importante es la experiencia para que los aficionados vengan, coman un hot dog, vean a las mascotas corriendo, vean las tradiciones del béisbol con las que todos crecimos en casa en Estados Unidos, y comiencen a enamorarse del deporte, porque sabemos que una vez que comiencen a aprenderlas, se convertirán en grandes aficionados”, vaticinó Shaikh.

Noche inaugural con camellos en el bullpen

El viernes por la noche, atraer a los aficionados al estadio parecía un desafío. Trabajadores en distintos autobuses llenaron una sección de asientos después de recibir una camiseta gratuita de los Monarcas, así como bocadillos y agua.

Aun así, animaron junto con otros fanáticos más experimentados y algo ebrios, y se tomaron selfies mientras las animadoras actuaban entre entradas. Las cervezas de barril costaban más de 13 dólares, caro para el salario de un trabajador, que puede ser de unos pocos cientos de dólares al mes.

Ante el primer lanzamiento del juego, el bateador de los Monarcas, Pavin Parks, conectó un jonrón. Las “fireballs” marcaron el final de la parte alta y baja de la séptima, así como de la parte alta de la octava con un ponche, acelerando un juego mientras la multitud se reducía. Parks conectó un jonrón “moneyball” en la novena entrada, el primero del juego.

Los Monarcas ganaron 6-4.

En un guiño a su entorno desértico, los abridores de cada equipo entraron al juego en camellos.

“Treinta años en la pelota y nunca he visto un camello en el bullpen”, dijo Frank Gonzales, coach de pitcheo de los Monarcas. “Pero me gusta”.