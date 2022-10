Con los lanzadores Marcus Stroman y Mychal Givens no hay dudas en cuanto a la posibilidad de participar con Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Con Jake Arrieta y George Springer, sí las hay.

El gerente general del equipo de Puerto Rico, Joey Solá, dijo que ya pudo hablar con Stroman, quien claramente le dejó saber su mentalidad: está adentro 100%.

“Completamente”, dijo Solá. “Tiene un compromiso genuino con tirar por Puerto Rico. Me lo dijo bien claro. Con él no hay dudas”.

El presidente federativo, José Quiles, abrazó la decisión del estadounidense cuya madre es boricua.

“Nos fijamos en él cuando nos ganó (en la final del 2017). Pero cuando nosotros le ganamos a él (en la ronda anterior del 2017), la gente se lo vaciló. Y eso a él le trabajó”, sostuvo Quiles sobre Stroman.

“En la conferencia de prensa se dijo que en ese juego mantuvo los pitcheos altos y por eso los muchachos (Puerto Rico) le dieron bien. Pero en el próximo compromiso no vimos una bola alta. Todas fueron bajitas. Y preferimos tenerlo de nuestro lado”, prosiguió Quiles.

“Él tiene un compromiso genuino con su mamá. Parece que tiene una deuda con su madre y dijo que quiere pitchear por el país de su mamá”, agregó Quiles.

En el caso de Givens, Solá dijo que igualmente habló con él y este le manifestó un compromiso al 100%.

Con quien no ha hablado Solá directamente es con Arrieta, ex as de las Mayores y ganador del Cy Young, cuya última actuación como profesional fue en septiembre de 2021.

George Springer recibió un fuerte golpe en el rostro durante el partido final de Toronto en los playoffs. Fue colocado en el protocolo de conmoción cerebral. ( Archivo )

“Mi pensamiento era ver si él (Arrieta) podía tirar en la liga invernal. Hice el acercamiento con Santurce, y ellos se mostraron sorprendidos. Pero al parecer no está dispuesto a lanzar en pelota invernal”, dijo Solá. “En este momento no me siento tan cómodo de que vaya a ocupar un spot para el Clásico –y eso lo dialogaremos con Ricky (Bones)-, pero ir directo al Clásico, para probarse en solamente un juego de fogueo antes del Clásico, me pone en una posición incómoda”.

Solá dijo que no ha dialogado directamente con Arrieta y no le consta que él quiera participar con Puerto Rico.

“Pero mi posición es que tenemos que ver un poco más que un jueguito antes del Clásico. Él no lleva dos meses sin tirar una bola. Es más de un año. Uno sabe que está en ‘shape’, pero me gustaría ver un poco más de su rutina y ver cómo está su brazo, porque un juego, un pitcheo, puede ser la diferencia en este torneo. No lo hemos descartado porque no quiera jugar invernal, pero tampoco puedo asegurar que vaya a estar. Hay muchas preguntas aún”, dijo.

Solá especificó que hay algunos posibles candidatos bajo evaluación aún a los que piensa dar seguimiento. En ese grupo están el jardinero Riley Greene, de los Tigers de Detroit, hijo de una puertorriqueña; MJ Meléndez, cátcher y jardinero de los Royals de Kansas City, hijo de boricuas; y obviamente Springer, cuya madre es utuadeña.

“Con Greene hablé un poco. No ha habido un compromiso directo, pero tampoco hay un no”, dijo Solá. Con Meléndez no especificó el status de las conversaciones.

“También hablé con el agente de Springer. Pero hay una situación médica que hay que resolver antes”, indicó el gerente general, refiriéndose que Springer tuvo que ser sacado del terreno en el partido en que sus Blue Jays se eliminaron ante los Mariners de Seattle. Este tuvo un fuerte choque con su compañero, Bo Bichette, y fue colocado en un protocolo de conmoción cerebral (contusión).

“Pero uno sabe por donde va la cosa”, dijo el gerente refiriéndose a que luce complicado