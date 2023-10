Nueva York. El propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, confirmó que cambios de personal son posibles en su equipo después de tres días de reuniones la semana pasada que siguieron a la peor temporada del equipo en tres décadas.

“Vamos a hacer algunos cambios. Algunos pueden ser más sutiles que otros. Pero creo que hemos descubierto ciertamente cosas que podemos hacer mejor”, dijo Steinbrenner durante una mesa redonda con el presidente del equipo Randy Levine.

Cuando The Associated Press le preguntó qué cambios se podrían hacer, dijo: “Todo es posible. Hay muchas más discusiones por tener”.

Nueva York no logró llegar a los playoffs por primera vez desde 2016. Los Yankees terminaron con marca d 82-80, su peor récord desde 1992, a pesar de una nómina de $281 millones y una factura de impuesto de lujo estimada en $31 millones.

El dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner, y el presidente del equipo, Randy Levine, posan para una foto. ( Ronald Blum )

Steinbrenner dijo que un grupo de 15 funcionarios del equipo se reunieron la semana pasada en Tampa, Florida.

“Quiero que desafíen todo. Todas nuestras filosofías, todas nuestras prácticas, pero más importante aún, de manera respetuosa, quiero que se desafíen unos a otros. Quiero que se critiquen unos a otros. Dejen sus egos en la puerta”, precisó dijo en la reunión.

“A veces fue un poco incierto, pero fue respetuoso todo el tiempo”, añadió Steinbrenner. “Y no dejamos piedra sin remover, desde la salud del equipo, lo que estamos haciendo en la casa club, la cultura de la casa club, lo que hacemos en la sala de pesas, análisis, exploración profesional, biomecánica. ¿Hay suficiente comunicación entre todos.”

Brian Cashman, gerente general de la novena desde 1998, acordó en diciembre pasado un contrato de cuatro años. Aaron Boone asumió como entrenador antes de la temporada 2018 y tiene una temporada más garantizada en un contrato de tres años que incluye una opción del equipo para 2025.

Steinbrenner se reunió con el capitán del equipo Aaron Judge el martes en el Yankee Stadium y planeaba hablar con el lanzador estrella Gerrit Cole.

Cuando se le preguntó durante la mesa redonda qué cambios contemplaba, Steinbrenner dijo: “Posiblemente de personal, pero no necesariamente de personal”.

“Podrían ser las prácticas. Podría ser la forma en que la gente se comunica cuando llevamos a un joven jugador de ligas menores al nivel de las ligas mayores. ¿Los entrenadores de las ligas mayores hablan lo suficiente sobre el desarrollo de los jugadores y viceversa?”, dijo. “¿Los entrenadores de las Grandes Ligas realmente están leyendo mucha investigación porque tomamos notas a medida que estos niños pasan de un nivel al siguiente, en qué se está trabajando, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas?”

El padre de Steinbrenner, George, compró los Yankees en 1973 y Hal se convirtió en propietario mayoritario en 2008. George Steinbrenner murió en 2010. Hal Steinbrenner dijo que el equipo permanecerá dentro de la familia.

“Tengo una sobrina que ayuda a mi hermana a administrar la fundación. Tengo tres sobrinos que están involucrados, incluido Stephen, el mayor, que es una parte importante de muchas de las decisiones que tomamos”, dijo. “Así que este es realmente un negocio familiar. Tenemos cuatro o cinco nietos en el negocio. Así que esa es claramente la intención. No haré esto para siempre”.

Sentado junto a Steinbrenner, Levine culpó a los Miami Marlins y Tampa Bay Rays por recibir reparto de ingresos de equipos de grandes mercados y no lograr aumentar la asistencia. Miami promedió 14,356, el puesto 29 entre los 30 equipos, y Tampa Bay quedó en el puesto 27 con 17,781.

“Hay que centrarse mucho más en los equipos individuales para hacerlo mejor y no sólo depender del reparto de ingresos”, dijo Levine. “No se pueden tener dos equipos de Florida con un promedio de 15,000 fanáticos. No se puede tener eso. No se va a un estadio de la NFL o de la NBA y se ve eso. Y creo que ha habido un problema de dependencia que debe abordarse mejor. El comisionado ha hecho un trabajo increíble, pero ahora depende de equipos individuales. En lugar de quejarse y quejarse: ‘Necesitamos más dinero’, hay que asumir cierta responsabilidad”.

Steinbrenner también dijo que los Yankees renovarán la casa club durante la temporada baja, agregando dormitorios entre otros cambios.

“Tratando de darles un mejor comedor”, dijo. “Diferentes tecnologías que no teníamos, la terapia de luz roja”.