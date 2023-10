El secretario del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico (DRD), Ray Quiñones, dijo que no descarta aspirar a la presidencia del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), pero reconoció que su decisión se complica por una posible aspiración de la incumbente Sara Rosario.

Las elecciones en el Copur son en el 2024, luego de las Olimpiadas de París 2024, que se celebran en agosto.

Rosario no ha dicho que aspirará a una reelección, pero dentro del Copur hubo una enmienda recién aprobada que allana el camino para su reelección. La enmienda fue aprobada por una gran mayoría, lo que da a entender que los delegados del Copur están a favor de su continuidad.

PUBLICIDAD

“Es un poco complicado. Ahora mismo tenemos una presidenta del Copur, que recientemente aprobaron (enmienda) y ella puede revalidar. Si fuese el caso de que ella no fuese a revalidar, no cierro puertas a que uno pueda aportar. Ahora estoy en el DRD para aportar. Salí de la universidad porque entiendo que en el DRD puedo aportar más al País. Y el Comité Olímpico no es otra cosa que aportar al País”, dijo el exdirector atlético de la Recinto Universitario de Mayagüez, de donde es egresado.

“Yo no descarto nada que fuese a presidir el Comité Olímpico. No puedo decir ahora mismo que voy a ser candidato. Estoy muy bien en donde estoy. Estamos ayudando al País con la ayuda del Gobernador”, agregó.

Quiñones fue, además de director atlético en la Liga Atlética Interuniversitaria, competidor olímpico de Copur en el evento de salto de pista y campo. Fue olímpico en Seúl 1988 y mundialista en el 1989, además que vio acción en las justas regionales y continentales del ciclo olímpico.

La posición de secretario de DRD siempre ha sido una silla que recibe consideración a la hora de las elecciones en el Copur. El primer presidente del Copur en el 1948, Julio Enrique Monagas, fue antes director de la agencia que hoy día se le conoce como DRD. El antecesor de Rosario, David Bernier, ascendió a la presidencia en el 2008 luego de haber fungido como secretario del DRD.

Rosario tiene la confianza de sus delegados, a juzgar por el amplio voto a favor de la enmienda que permitirá a la presidencia aspirar para un cuarto término. La enmienda fue aprobada 30-3 y eliminó de la constitución el límite de términos por lo que puede aspirar un presidente del organismo.

Quiñones dijo que desde el gobierno ha hecho un buen trabajo ayudando al desarrollo de equipos e individuos que ven acción en el ciclo olímpico, como el de polo acuático masculino y el lanzador de martillo Jerome Vega que ganaron oro este verano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, además de desarrollar la base del deporte boricua para preparar los relevos generacionales. De hecho, el 66 por ciento de la delegación que competirá en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 está yendo a sus primeras justas continental.