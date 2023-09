La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, no confirmó este jueves si aspirará a la reelección en el 2024, pero aseguró que un dato que salió a la luz el miércoles en la noche indica que, si corre, gana nuevamente el puesto.

Se trata del voto 30-3 a favor de la enmienda aprobada por los delegados del Copur el miércoles que permitiría que Rosario aspire a un cuarto ciclo olímpico como presidenta.

“Se puede interpretar de esa manera”, afirmó Rosario sobre el voto de los delegados que también escogen a la persona que preside el organismo.

“Pero en ningún momento he pedido una enmienda a la constitución. No hice cabildeo. No hice campaña. La enmienda es una preocupación de ellos (delegados). El trabajo lo hicieron ellos. ¿Pensar que ese voto me pueden favorecer? Todo el mundo lo puede pensar así. Pero en este momento no estoy pensando en qué va a ser de Sara Rosario luego de París”, abundó.

La enmienda fue hecha para eliminar el límite de términos para un presidente del organismo. Se sobreentiende que la enmienda está dirigida a que Rosario aspire a un cuarto término.

Previo al 2012 no había en la constitución del Copur límites de términos para presidentes del organismo. Bajo la presidencia de David Bernier fue aprobada en el 2011 una enmienda para que un presidente no pudiera aspirar a más de dos ciclos.

Rosario está presidiendo actualmente en un tercer término porque la constitución fue enmendada en el 2019 para que pudiera aspirar al ciclo actual.

Las elecciones del Copur serían luego de los Juegos Olímpicos París 2024, que se celebran en agosto del año próximo.

Rosario agregó este miércoles que no le ha informado a los delegados sobre una fecha en la que dará a conocer su futuro.

“Después de París se decidirán las elecciones y se decidirán muchas cosas, incluyendo si voy a estar en una reelección o si me quedo fuera”, dijo.