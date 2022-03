El dueño de los Cangrejeros de Santurce en la pelota profesional dijo que las condiciones del estadio Hiram Bithorn son un “bochorno”, que el municipio de San Juan no se ha comportado como un socio en la nueva empresa de los Cangrejeros y que no debería esperar a que le coloquen, simbólicamente hablando, un “revolver en la cabeza” para que se ponga a hacer lo necesario en la instalación que administra.

Así de fuertes fueron las palabras que dio hoy jueves en una conferencia de prensa en El Condado, el dueño de los Cangrejeros, Tom Axon. Dijo lo que dijo en una actividad en la que el equipo anunció la contratación de Alex Cintrón como el nuevo dirigente de los Cangrejeros para la temporada 2022-23 que inicia entre en noviembre.

Los Cangrejeros han dicho públicamente que buscan un estadio en donde jugar porque el Hiram Bithorn necesita unas mejoras, como la instalación de una pizarra electrónica útil porque la colocaba detrás de la verja de jonrón no funciona.

Abordó el tema por motivación propia, no para contestar preguntas específicas sobre el tema.

“Nuestros Cangrejeros se merecen algo mejor. El estadio es miserable. No tiene una pizarra electrónica. ¿Qué parque no tiene una pizarra? Tiene una pizarra, pero no funciona. Tenemos que encontrar un nuevo parque y estamos en la gestión de conseguirlo. Encontraremos uno”, dijo al comenzar la conferencia.

La gerencia de los Cangrejeros de Santurce denuncia las condiones en que se encuentra la pizarra del estadio Hiram Bithorn. ( Archivo )

Axon dijo que las condiciones que ha encontrado en otros parques que ha evaluado, como el de Humacao, están en mejores estados que el Bithorn.

“Sí. El estadio Hiram Stadium es, para nuestros jugadores, nuestros fanáticos, nuestro grupo de trabajo y empresa, un bochorno. No podemos seguir así. Punto”, dijo, al tiempo que asegura que logrará encontrar otro parque en el que podrá realizar inversiones para asegurar un mejores condiciones para el equipo.

Axon y su socio en la empresa de los Cangrejeros, Daddy Yankee, le propusieron a San Juan el alquiler del Bithorn por unos años. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, no aceptó la propuesta.

“La ciudad de San Juan no puede hacer eso. No sé por qué. Lo haremos nosotros mismos y nos aseguraremos de eso. No hay agua en las tuberías. Los baños no sirven. Hay techos que se están cayendo. Compraremos clavos y martillos, en vez de promesas”,abundó sobre lo que proponía arreglar en el Bithorn si le hubieran permitido alquilar la instalación.

Axon agregó que ya no recurrirá más al municipio de San Juan para reclamar los arreglos que necesita el estadio porque todo se ha quedado en promesas y porque un municipio no puede esperar a estar sin opciones para entonces hacer algo. Axon usó la expresión ‘ponerle un revolver en la cabeza’ para usar un recurso simbólico que obligue a San Juan a actuar.

“No han hecho nada. Todo es ‘bla bla bla’. ¿Tengo que ponerles un revolver en la cabeza para que hagan algo? ¡Vaya que socios!“, dijo.

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Juan Flores Galarza dijo que toda la familia de béisbol sabe los problemas que tiene la estructura del Bithorn desde la pasada temporada, como la pizarra electrónica.

Pero también dijo que Axon está utilizando un mecanismo no apropiado para hacer las reclamaciones al municipio de San Juan.

“Los reclamos son genuinos, pero el mecanismo para llevarlos a la oficina del alcalde no son los apropiados”, dijo.