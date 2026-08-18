La decimoséptima temporada de la Liga de Béisbol Femenino se pondrá en marcha a partir del sábado con la participación de ocho franquicias y varias novedades en el formato de competencia.

La jornada inaugural presentará un doble juego entre las Artesanas de Las Piedras y las campeonas defensoras Montañesas de Utuado, desde las 6:00 p.m. en el Estadio Ramón Cabañas.

El resto de los equipos entrará en acción el sábado, 29 de agosto.

Aunque el torneo mantendrá la misma cantidad de franquicias de la pasada temporada, este año estarán distribuidas en dos secciones.

En la sección Norte estarán Utuado, Las Piedras, las Cocoteras de Loíza y las Maceteras de Vega Alta. Mientras, la sección Sur estará integrada por las Piratas de Cabo Rojo, las Estrellas del Guamaní de Guayama, las Poetas de Juana Díaz y las Ponys de Santa Isabel.

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Asimismo, la acción se trasladará de los domingos a las noches de los sábados, con dobles partidos programados a las 6:00 p.m. y 9:00 p.m.

Cada encuentro tendrá una duración máxima de seis entradas o dos horas y media, lo que ocurra primero.

Nuevo formato de postemporada

Los primeros tres equipos de cada sección avanzarán a la postemporada. La novena que finalice en la primera posición recibirá un pase directo a la serie por el campeonato de su sección.

Los equipos que ocupen el segundo y tercer puesto disputarán una semifinal de sección al mejor de tres juegos, avanzando el primero que consiga dos victorias.

El ganador enfrentará posteriormente al primer lugar de su grupo por el campeonato de sección. Una vez definidos los campeones del Norte y del Sur, ambos se enfrentarán en la serie final de Puerto Rico, al mejor de cinco juegos, con el campeonato para el primero que alcance tres triunfos.

Torneo llevará el nombre de “Jockman” Ortiz

Como parte de los actos de inauguración, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) oficializará que el torneo femenino llevará el nombre de Edgardo José “Jockman” Ortiz, reconocido propulsor del desarrollo del béisbol femenino en Puerto Rico.