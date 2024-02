Miami . Aunque se quedaron cortos de llegar a la final, los Federales de Chiriquí de Panamá se despidieron el viernes por todo lo alto de la Serie del Caribe en Miami, Florida.

Luego de estar perdiendo por tres carreras en la tercera entrada ante los Suns de Curazao, Panamá sacó la cría que habían demostrado durante todo el torneo y completaron una dramática remontada en el séptimo capítulo cuando Iván Herrera bateó un cuadrangular por el bosque izquierdo que les terminó dando el triunfo por 5-4.

De esta forma, Panamá concluyó la justa caribeña en el tercer lugar, una posición que pocos se hubiesen imaginado que obtendría cuando arrancó el certamen, pero que el mánager José Mayorga nunca dudo que podían conseguir.

“(Fue un torneo) impresionante. Es un orgullo lo que hicimos. Contento por los muchachos y el cuerpo técnico por el trabajo que ellos pusieron. Estoy complacido completamente”, expresó Mayorga a Primera Hora en su salida del loanDepot Park.

Los Federales, que no eran considerados unos de los favoritos, sorprendieron a la región en la fase de todos contra todos al comenzar con cuatro victorias al hilo. Panamá solo sufrió una derrota en la primera etapa del torneo, que fue ante los Tiburones de la Guaira de Venezuela. Por esta razón, a pesar de que ambos conjuntos tenían la misma marca, Panamá terminó en la segunda posición del escalafón.

Pero, su segundo revés sucedió cuando menos tenía que ocurrir: en la semifinal contra los Tigres del Licey de República Dominicana.

Johan Camargo y Joshwan Wright se abrazan en la conclusión del juego entre los Federales de Chiriquí y los Suns de Curazao. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Sabíamos que íbamos a competir. Obviamente, no veníamos con tantas expectativas así como lo hicimos, pero sí sabíamos que lo podíamos hacer. Sabíamos que no iba a ser fácil. Creo que la unión y la química que tuvimos hizo verlo más fácil de lo que en realidad era”, comentó.

De acuerdo con Mayorga, lo que transcurrió en la Ciudad del Sol es un ejemplo de cómo el béisbol panameño ha evolucionado en los últimos años.

“Yo siento que hemos venido creciendo. El aporte del interés de los muchachos que están en profesional y Grandes Ligas ha sido un grande este año. Creo que Panamá tiene bastante béisbol y jugadores que pueden hacer tremendo desempeño”, aseguró.

“Espero que pueda crecer más el béisbol en Panamá. Esto es un abre boca para las empresas privadas y para el gobierno. Que vean y nos apoyen. Creo que, si hacemos un esfuerzo para tener una liga más larga y con más equipos, vendremos un poco más preparado”, abundó.

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá cuenta con solo tres equipos: Federales de Chiriquí, Águilas Metropolitanas y Panamá Metro.

En años anteriores, la Serie del Caribe se celebraba solo la etapa de todos contra todos a dos vueltas y se coronaba campeón al equipo con el mejor récord después de seis jornadas. En la actualidad, la fase de todos contra todos es solo la primera parte del certamen, ya que también se efectúan semifinales y una final.

Quizás los Federales hubiesen sido monarcas del Caribe si esta justa se hubiese hecho bajo el formato de ediciones anteriores. Pero, ese no es el caso en Miami. Sin embargo, Mayorga opinó que el formato es uno justo para todos los participantes.

“Yo pienso que era parejo para todos. No hay nada que objetar ahí... Simplemente, nos tocó perder el partido que no debíamos. Fue un buen partido en el que no nos salieron las cosas como debían. Si todo está hecho así no hay ningún tipo de problema. Tenemos que prepararnos para ganar las semifinales el próximo año”, sostuvo.

Tras enfrentarse a mánagers como Yadier Molina y Ozzie Guillén en la Serie del Caribe, Mayorga regresará a su país donde se tomará un descanso por unos días para luego reportarse a los campamentos de primavera de los Blue Jays de Toronto. Mayorga también se desempeña como dirigente de los Blue Jays de Dunedin, filial de Clase A Media de la organización.