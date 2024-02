Miami . No importa si es en San Juan, Mazatlán, Santo Domingo, Caracas o Miami. Otra final de la Serie del Caribe que llega y otra que República Dominicana está presente.

Por quinto año consecutivo, Dominicana tendrá un representante en el baile de coronación del torneo caribeño. Han ganado tres de las últimas cuatro contiendas por el cetro y los Tigres del Licey buscarán esta noche revalidar como los monarcas del Caribe.

Los Tigres se enfrentarán, a las 9:00 p.m., a los Tiburones de la Guaira de Venezuela. De salir con la victoria, el Licey alzaría su duodécimo título de la Serie del Caribe y el vigesimotercero de Dominicana. Una vez más, Quisqueya está demostrando por qué son los máximos campeones de esta competición.

Y el mánager de los Tigres, Gilbert Gómez, comprende la responsabilidad que conlleva tener en su pecho el nombre de República Dominicana durante un certamen como este.

“Nosotros cuando salimos del país sabemos el compromiso y ese peso que llevamos de representar el béisbol, nuestra marca, por lo más alto. El hecho de que hayamos ido a esas finales es un reconocimiento a nuestro talento, pero yo entiendo que eso no significa nada para el partido de mañana (hoy). Hay que salir a ganarlo y jugar nuestro mejor béisbol”, dijo Gómez a Primera Hora, tras la victoria sobre los Federales de Chiriquí de Panamá.

Robinson Canó está jugando su cuarta Serie del Caribe con República Dominicana. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Cada vez que nosotros podemos ponernos en esta posición es un orgullo para nosotros y sabemos que la fanaticada no espera menos. Nosotros mismos, como grupo, no esperamos menos”, añadió.

Gómez podría estar a solo horas de alzar el trofeo de la Serie del Caribe con apenas 31 años, lo que lo convertiría en el dirigente dominicano más joven en la historia que gana la justa regional. De ser un piloto que prácticamente surgió de la nada para sustituir a mediados de diciembre a José Offerman como mánager del Licey, está ahora al borde de dejar su nombre plasmado en la historia.

“(Esto es) un privilegio y una bendición de Dios. Yo entiendo que estas son posiciones que uno no tiene a cada rato no importa la edad que tú tengas. Estar aquí representando al país y liderando a este grupo de atletas, para mí, es una bendición y no lo tomo por sentado. Es una oportunidad que hay que llevar con mucha responsabilidad”, comentó.

Gómez dirigirá la próxima temporada a los Cycles de Brooklyn, filial Clase A Alta de los Mets de Nueva York, organización a la que estuvo atado toda su carrera como jugador de liga menor. Con tan joven edad y el éxito que está teniendo, el futuro de Gómez vislumbra ser uno brillante. Quizás se está desarrollando en la Serie del Caribe el próximo mánager dominicano de las Grandes Ligas. Pero, Gómez no tiene prisa para que eso suceda.

“A mí no me gusta ver muy adelante lo que tengo enfrente. Ahora mismo lo más importante es el partido de mañana y después veremos lo que va a pasar en el futuro”, concluyó.