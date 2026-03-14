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El derecho Logan Webb lanzó 4.1 entradas en cero y abanicó a cinco para que Estados Unidos ponchara el viernes su tercer pase consecutivo a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol con triunfo 5-3 frente a Canadá en el Daikin Park.

Los estadounidenses, campeones de la edición 2017 y subcampeones de 2023, ahora viajan a Miami para un choque de colosos en el béisbol frente a República Dominicana este domingo a las 8:00 p.m.

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Los dominicanos marchan invictos (5-0) luego de noquear más temprano a Corea del Sur 10-0 en siete entradas, coronado con un jonrón de tres carreras de Austin Wells.

“Primero, buen juego. Canadá jugó duro. ¿Qué podemos esperar contra Dominicana? Un ambiente irreal. Tenemos mucho respeto a su equipo, a Albert Pujols (dirigente). Es un viejo compañero de 2009 (en San Luis). Espero que sea uno de los mejores partidos de todos los tiempos", reaccionó Mark DeRosa, mentor de Estados Unidos, tras la victoria.

Será la primera vez que ambos países se verán las caras en un partido por el pase a la final del Clásico.

“Los chicos están emocionados, te lo aseguro”, comentó Aaron Judge, capitán de los estadounidenses y quien terminó de 3-1 con una carrera anotada.

“Estamos teniendo un sabor de playoffs en marzo. Estamos emocionados de abordar el avión hacia Miami. Sabemos el tipo de equipo que tienen. Ofensiva increíble. Pitching staff y bullpen increíble. No podemos esperar", agregó el jardinero de los Yankees.

El estelar Paul Skenes, Novato del Año y Premio Cy Young de la Liga Nacional, abrirá por los norteamericanos con un límite de 95 lanzamientos en la ronda semifinal.

Para Canadá, fue su primer viaje a cuartos de final luego de ganar el Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

“Creo que fue un paso hacia adelante. Espero que otros peloteros canadienses lo hayan visto... la emoción que hay. Tuvimos casa llena allá afuera apoyándonos. Es divertido. Así debe ser el béisbol, divertido. Simpre hay un ganador y un perdedor. En este tipo de formato, es duro. Los muchachos están decepcionados. Le dije que no tenían bajar la cabeza, que caminen orgullosos. Representamos al país de la mejor manera posible”, apuntó Ernie Whitt, piloto de Canadá.

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En la primera entrada, el abridor canadiense Michael Soroka embasó a Bobby Witt Jr. para luego permitir un doble de Judge, colocando corredores en las equinas. Kyle Schwarber remolcó la primera carrera con batazo de jugada de selección.

En la tercera, Soroka llenó la bases con dos outs. Alex Bregman, en su antiguo parque, dio un rodado hacia el antesalista Abraham Toro, quien erró en tiro a la primera base.

Team USA brings in a pair of runs to extend their lead #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/WDU83JiwxW — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

La segunda carrera de Estados Unidos fue acreditada a Bregman y la tercera fue inmerecida por el error de Toro.

En la baja de la sexta, Brice Turag y Pete Crow-Amstrong dieron hits remolcadores de manera consecutiva ante los envíos de Phillippe Aumont para Estados Unidos alejarse 5-0.

En la alta del episodio, Canadá se puso en juego. Respondió con un sencillo impulsador de Tyler Black y un enorme jonrón de dos carreras de Bo Naylor, enviando la pelota al segundo nivel.

BO NAYLOR SECOND-DECK HOMER!



Team Canada creeps closer 👀 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/hR2VpaaqsL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

En la baja de la séptima, Canadá tuvo oportunidad de empatar con corredores en segunda y tercera sin outs. El relevista David Bednar se creció y sacó fuera a Josh Naylor, Tyler O´Neill y Owen Caissie par evitar una remontada.

El taponero Mason Miller se apuntó el rescate en la novena con rectas de 100 millas por hora.