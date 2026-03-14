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Houston, Texas. Puerto Rico tendrá las manos llenas este sábado en el Daikin Park al enfrentar a una inspirada e invicta novena de Italia por el pase a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El partido de cuartos de final comenzará a las 3:00 p.m., hora de la isla.

Además del boleto al baile de los mejores cuatro, también estará en juego continuar en contienda por uno de los dos pasajes a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 entre los países de América. E incluso al fin del día, hoy pudiera tener el boleto olímpico en sus manos.

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Esto porque Estados Unidos, por condición de anfitrión, ya está clasificado a Los Ángeles 2028. Así, quedan dos boletos a ser definidos entre Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Y todo pudiera resolverse hoy mismo al finalizar el juego de esta noche entre Japón y Venezuela.

Eso es así porque si Puerto Rico gana y Venezuela pierde esta noche, los boletos olímpicos serán para los boricuas y dominicanos, ya República Dominicana confirmó ayer su pase a la fase semifinal del torneo al vencer por nocaut 10-0 a Corea del Sur en su cruce de cuartos de final.

Mientras, un triunfo de Puerto Rico sobre Italia y un revés de Venezuela ante Japón, en el duelo que tendrán hoy a las 9:00 p.m., lo resolvería todo.

Claro está, la historia sería igual, a la inversa, si Puerto Rico pierde y Venezuela gana, lo que daría entonces a los venezolanos el pase.

En tanto, si ambos Venezuela y Puerto Rico pierden hoy, habría entonces que ver cómo se determina el pase entre ellos dos a Los Ángeles 2028.

Seth Lugo será el abridor por Puerto Rico ante Italia. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Pero antes que eso, está el duelo contra Italia, equipo que dominó el Grupo B con 4-0, incluyendo un tablazo ante Estados Unidos, mientras Puerto Rico ocupó el segundo lugar en el A con 3-1.

Puerto Rico también buscará adelantar a las semifinales por primera vez desde el 2017. En pasada edición quedaron eliminados en Miami en la ronda de cuartos de final ante México.

Seth Lugo tendrá la pelota por los puertorriqueños luego de su victoria en el día inaugural de la primera ronda en el Estadio Hiram Bithorn el pasado viernes contra Colombia. Lanzó cuatro entradas en cero con tres hits, tres ponches, dos bases por bolas y un pelotazo.

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“Estoy emocionado. Es un honor tener la salida para hacer lo mejor que pueda y ayudar al equipo a moverse a la siguiente fase”, dijo Lugo.

“No puedo fijarme en las rachas de los equipos. Sí, vi parte de esos partidos de ellos; vi algunos de los lanzamientos. Si logro ejecutar los pitcheos, eso no debería afectar mi plan de juego”, agregó Lugo.

Los italianos enviarán a la loma al zurdo Sam Aldegheri, uno de los tres integrantes del equipo nacidos en el país europeo. Tuvo una salida sin decisión contra Brasil, lanzando 4.1 entradas de un hit y ocho abanicados con dos boletos gratis.

No puedo fijarme en las rachas de los equipos. Sí, vi parte de esos partidos de ellos; vi algunos de los lanzamientos. Si logro ejecutar los pitcheos, eso no debería afectar mi plan de juego" - Seth Lugo

El ganador del partido se cruzará el lunes en Miami frente al triunfador de duelo entre Japón, campeón defensor, y Venezuela, partido que se celebra hoy a las 9:00 p.m.

Yadier Molina, en primer plano, y Juan "Igor" González observan la práctica. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los boricuas se lanzarán al terreno de los Astros de Houston con tres días de descanso. El equipo practicó el jueves en una sesión abierta a la prensa. El viernes en la mañana, fue un entrenamiento privado.

“Italia está aquí por alguna razón. Tienen buena química. Creo que (Franscico) Cervelli (dirigente) ha hecho un tremendo trabajo con ese grupo de muchachos, su coaching staff. Mucho respeto con lo que están haciendo”, declaró Yadier Molina, dirigente de Puerto Rico.

“Es un equipo más para nosotros. Vamos a estar concentrados en lo que podemos hacer. Sabemos que no podemos confiarnos ni menospreciar a nadie. Respeto hacia ellos, pero nosotros tenemos el talento, las ganas y energía. Vamos hacia adelante con ellos” agregó.

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Puerto Rico tiene marca de 2-0 contra Italia en la historia del torneo con victorias en 2013 y 2017.

Los boricuas jugarán su partido de cuartos de final en Daikin Park, hogar de los Astros de Houston. ( Ramon "Tonito" Zayas )

No obstante, este grupo es uno distinto con 24 jugadores en organizaciones de las Mayores. En la primera ronda pegaron 12 jonrones, segundos en el torneo detrás de los dominicanos (13). Vinnie Pasquantino pegó tres bambinazos ante México.

El Team Rubio, caracterizado este año por su pitcheo (efectividad de .122 en San Juan) no ha tenido una ofensiva consistente. El promedio de bateo colectivo es de .211 en cuatro juegos.

Italia muestra sus respetos

“Sabemos a quiénes nos vamos a enfrentar. Es un equipo de tradición, de historia... uno de los mejores del mundo. Tienen buenísimos jugadores y un receptor increíble como (Martín) Maldonado. Hay que jugar pitcheo por pitcheo”, declaró Cervelli.

En Houston, el capitán y receptor Martín “Machete” Maldonado es el boricua con mayor experiencia en el parque al jugar seis años en Houston, con un anillo de Serie Mundial en 2022. En 264 partidos en el Daikin Park, tuvo promedio de .205.

En la práctica el jueves, los bateadores de Puerto Rico enfrentaron el pitcheo de relevistas como Edwin Díaz, en la foto, y Fernando Cruz. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Más allá de las estadísticas, Maldonado, líder de carreras remolcadas de Puerto Rico con cinco, enfatizó en continuar el certamen con un pitcheo de excelencia.

“Estamos preparados. Sabemos que ellos están jugando un buen béisbol. Lo demostraron en el grupo que estuvieron, en la manera que jugaron. Tenemos bastante conocimiento de lo que ellos han hecho y lo que son como peloteros. Son peloteros que tienen experiencia en Grandes Ligas. El enfoque será atacar la zona de strike, lo mismo que hicimos en Puerto Rico. Jugar una pelota dura, que es lo que nos caracteriza como equipo”, indicó Maldonado.

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Otros boricuas con turnos al bate en el estadio de Houston son Nolan Arenado, Eddie Rosario, Emmanuel Rivera, Carlos Cortés, Willi Castro, Heliot Ramos, Christian Vázquez y M.J. Meléndez.

Yadier Molina observa la práctica de bateo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Rivera y Cortés aprovecharon sus pocos juegos en Houston para lucir con el madero. Rivera tuvo promedio de .316 en siete juegos, mientras que Cortés registró .385 en cuatro partidos. Arenado, por su parte, tiene .280 en 11 juegos.

El 10 veces Guante de Oro viene de batear de 4-3 en el revés contra Canadá, remolcando una carrera y anotando otra. No dio hits en sus primeros tres juegos con el dorsal boricua.

“(El martes) Tuve buenos turnos al bate. Ojalá hubiéramos ganado (ante Canadá). Le di a la bola duro, viéndola bien e hice mis jugadas. Para eso estoy aquí, hacer esas cosas pequeñas. Jugar en este parque será divertido. La meta es continuar con buenos turnos al bate y darle duro a la bola”, apuntó Arenado.

“Están jugando buen béisbol, juegan duro y merecen mucho crédito al estar invictos a este punto. Tenemos que seguir con nuestro juego, salir con mucha energía y jugar una pelota limpia como hemos hecho. Hemos jugado buena defensa, el pitcheo también. Ojalá, podamos calentar los bates, incluyéndome. Pero, en general será un duro partido pero estaremos bien preparado”, agregó Arenado sobre Italia.

En la loma, Lugo enfrentará a par de compañeros en los Royals de Kansas City con el caliente Pasquantino, además del joven Jac Caglianone, de madre puertorriqueña, con un vuelacercas en la competencia.

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“Ambos tienen buen poder. He visto a Vinnie por los pasados años y sé que es paciente en el plato. Tiene buena idea de la zona de strike. Será divertido pero al final del día esto es algo serio” dijo Lugo.

Hasta la fecha, Lugo tiene marca de 2-1 y efectividad de 3.32 con siete carreras permitidas y 15 ponches en dos Clásicos.

Además de Caglianone, el puertorriqueño y exreceptor de los Yankees de Nueva York Jorge Posada funge como coach de bateo de los europeos.