Miami. Aaron Judge caminaba lentamente de un lado a otro en el banquillo de Estados Unidos la noche del martes. Mientras, los jugadores venezolanos dejaban correr las lágrimas y caían de rodillas para celebrar el primer título del país en el Clásico Mundial Béisbol.

Otros jugadores del roster estadounidense, valorado en 320 millones de dólares, se quedaron inmóviles durante varios minutos antes de finalmente abandonar el terreno.

“En esos momentos, es como los Juegos Olímpicos o cualquier otro lugar”, comentó Harper. “Estoy muy feliz por ellos. Obviamente, quiero ganar pase lo que pase. Para eso juego: para ganar un campeonato y una medalla de oro. Pero en ese momento no se trata de mí, se trata de nosotros y de nuestro juego”.

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A cinematic ending to the #WorldBaseballClassic for Team Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/3fB8aIWsjL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Estados Unidos presentó su lista más cara de la historia al principal evento internacional del béisbol, pero los estadounidenses perdieron su segunda final consecutiva tras ganar el campeonato en 2017.

“Obviamente, decepcionado”, expresó Judge. “Todos nos ponemos este uniforme para salir ahí y ganar una medalla de oro. Nos quedamos cortos”.

Conectaron apenas tres hits el martes y anotaron cuatro carreras en los dos últimos juegos del Clásico, muy por debajo de las expectativas ofensivas para un roster de jugadores que, en conjunto, sumaron 382 jonrones y 1,111 carreras impulsadas la temporada pasada en las Grandes Ligas.

CLASS ACT: Team USA star Bryce Harper went over to shake hands with the entire Team Venezuela and congratulate them on their victory after receiving his silver medal.



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Harper is the definition of the class act.



This is great sportsmanship.pic.twitter.com/4RuPTBVKlz — MLFootball (@MLFootball) March 18, 2026

Los estadounidenses volvieron a quedar decepcionados tres años después de perder ante Shohei Ohtani y Japón en 2023, esta vez a manos de una enérgica selección de Venezuela encabezada por los estelares Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez.

El zurdo Eduardo Rodríguez dominó a la temible alineación de Estados Unidos con una facilidad medida, dejando la colorida celebración a sus compañeros, que lo recibieron con aplausos mientras salía estoicamente del montículo en la quinta entrada.

Another heartbreak for team USA 😢 pic.twitter.com/jPUExZx5KH — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 18, 2026

Rodríguez ponchó dos veces a Judge -el capitán de Estados Unidos se fue de 0-4- entre sus cuatro ponches, y limitó a los estadounidenses a un solo hit en cinco innings y un tercio.

“No voy a poner ninguna excusa por nosotros”, manifestó el mánager estadounidense Mark DeRosa. “Creo que al final del día... es temprano en los entrenamientos de primavera. Los muchachos se están preparando para la temporada. Con el tiempo, creo que el torneo tendrá otra fecha y creo que los muchachos estarán en mejor forma en cuanto al pitcheo”.

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“Pero, en última instancia, se trata de quién se enciende en el momento adecuado, quién da un gran batazo”, añadió.

Los estadounidenses han ganado apenas un título en seis ediciones del torneo. DeRosa indicó que Estados Unidos, que con los años ha logrado mayor compromiso de las figuras de posición, todavía carece del mismo nivel de compromiso por parte de los ases del montículo.

Tarik Skubal, ganador del Cy Young de la Liga Americana en las últimas dos campañas, participó este año, pero hizo apenas una apertura en la fase de grupos para mantenerse con su calendario de puesta a punto rumbo a la temporada regular con los Tigres de Detroit.

“Creo que todos los jugadores de posición quieren participar”, señaló DeRosa. “Creo que, desde el punto de vista del pitcheo, cada quien está en etapas distintas de su carrera. Hay que conseguir el visto bueno del equipo. Hay que conseguir el visto bueno del jugador. Hay que conseguir el visto bueno del agente. Creo que todos en su corazón... quieren hacerlo. La cuestión es: ¿cuál es el momento, según el punto en el que están en su carrera?”.

El bullpen de Venezuela permitió apenas dos hits, incluido el jonrón de dos carreras de Harper por encima de la barda del jardín central ante Andrés Machado en la octava.

Arráez recibió base por bolas ante Garrett Whitlock al abrir la novena y el corredor emergente Javier Sanoja se robó la segunda base apenas antes del tiro del receptor Will Smith; luego anotó con un doble de Eugenio Suárez.

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Suárez abrió los brazos y señaló al cielo en segunda base mientras sus compañeros salían en tropel del dugout para recibir a Sanoja en el plato.

Esto llevó a un desenlace brutal para Estados Unidos, que perdió el juego por el título en 2023 cuando Ohtani ponchó a Mike Trout para darle el campeonato a Japón.

El roster estadounidense estaba integrado por jugadores que, en conjunto, acumulan más de 2.300 jonrones y 419 salvamentos, y nueve de ellos han jugado una Serie Mundial. Pero nunca mostraron del todo el alcance de su poder ofensivo. Batearon para .250 en siete juegos, con 44 carreras, 10 jonrones y 40 impulsadas.

Después de que Estados Unidos venció 2-1 a República Dominicana en las semifinales, DeRosa comentó que todavía estaba esperando que su equipo explotara ofensivamente. Tendrán que esperar otros tres años.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.