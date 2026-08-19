Nueva York. Fernando Tatis Jr. le robó un grand slam a Francisco Lindor y conectó dos cuadrangulares, llevando a los Padres de San Diego a una victoria de 5-2 sobre los Mets de Nueva York el martes por la noche.

Tatis conectó un jonrón de 452 pies en el primer lanzamiento de Zac Thornton, que aterrizó en la segunda planta del jardín izquierdo, para su decimoctavo jonrón de apertura de su carrera, un récord para el equipo.

Añadió otro cuadrangular de dos carreras contra Thornton en la quinta entrada. Acumula 15 jonrones tras comenzar la temporada sin conectar ninguno en sus primeros 238 turnos al bate.

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Pero la mayor contribución de Tatis en el partido se produjo en el campo durante la segunda entrada, cuando se estiró por encima del muro del jardín derecho y evitó el posible grand slam de Lindor.

2 home runs hit, 1 grand slam robbed



Fernando Tatis Jr. did it all for the Padres 😤



(MLB x @Gatorade) pic.twitter.com/QcCp2Ub9ED — MLB (@MLB) August 19, 2026

Tatis se quedó de pie, mirando fijamente al frente al aterrizar, dejando a todos momentáneamente confundidos sobre si había atrapado la pelota.

Acto seguido, Tatis levantó su guante y el lanzador de los Padres, Robbie Ray, alzó los brazos y se puso su propio guante en la cabeza.

La espectacular atrapada de Tatis se produjo una noche después de que los jardineros de los Mets, Carson Benge y AJ Ewing, se combinaran para eliminar a tres jugadores de los Padres en el plato.

Ty France impulsó una carrera con un sencillo en la séptima entrada para los Padres, quienes lideran las Grandes Ligas con un récord de 18-6 desde el 24 de julio. Manny Machado conectó su jonrón número 24 de la temporada, un cuadrangular solitario en la novena entrada.

Ray (11-7) permitió tres hits, incluyendo el jonrón de Luis Torrens, y ponchó a cuatro en seis entradas para conseguir su primera victoria desde que fue adquirido de los Gigantes de San Francisco en la fecha límite de traspasos. Mason Miller ponchó a dos en la novena entrada y obtuvo su 31.er salvamento.

Luis Robert Jr., de Nueva York, conectó un jonrón en la octava entrada.

Thornton (3-4) permitió tres carreras y empató su récord personal con siete ponches en cinco entradas para los Mets, que tienen un récord de 10-4 desde la fecha límite de traspasos.