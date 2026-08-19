La accidentada temporada de Edwin “Sugar” Díaz con los Dodgers de Los Ángeles entró a un nuevo capítulo el martes cuando el equipo se prepara para colocarlo nuevamente en la lista de lesionados, según varios informes.

Los Dodgers colocaron a su cerrador, que atraviesa dificultades desde el montículo, en la lista de lesionados por una inflamación en el lado derecho del cuello, mientras que el cuatro veces Jugador Más Valioso de las mayores Shohei Ohtani avanza hacia un regreso al montículo.

El puertorriqueño Díaz, que tiene marca de 2-2 con efectividad de 11.85 y siete salvamentos en 11 oportunidades a lo largo de 16 juegos en su primera temporada con los Dodgers, regresó a Los Ángeles el martes y se someterá a estudios de imagen del cuello.

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“Es algo que sintió (el lunes) por la noche. No sabemos si es algo que ya estaba ahí, digamos hace una semana o lo que sea, pero anoche se manifestó. Así que vamos a abordarlo”, comentó el mánager Dave Roberts.

Díaz estuvo en la lista de lesionados del 20 de abril al 29 de julio por una lesión de codo que requirió un procedimiento para retirar cuerpos sueltos.

Ha tenido problemas desde su regreso, con marca de 1-2, efectividad de 15.88 y tres salvamentos desperdiciados en siete juegos. Díaz entró en la victoria del lunes por la noche en Colorado con ventaja de 11-2 en la novena entrada y permitió tres carreras con cuatro hits.

“Sabemos que podría haber una razón por la que sus lanzamientos no están funcionando como lo han hecho en el pasado”, señaló Roberts.

Ohtani realizó otra sesión de bullpen antes del juego del martes por la noche mientras trabaja para volver tras una inflamación en la rodilla izquierda y molestias en el bíceps derecho. Roberts indicó que Ohtani efectuó “alrededor de 35 lanzamientos y tiró todo su repertorio”.

“Le pregunté por su bullpen; me hizo un gesto de pulgar arriba, y eso fue todo”, agregó Roberts y explicó que el siguiente paso de Ohtani sería lanzar práctica de bateo en vivo.

El astro japonés lanzó por última vez el 3 de julio contra San Diego, cuando permitió tres carreras con siete hits y ponchó a nueve en seis entradas. Esta temporada tiene marca de 8-2 con efectividad de 1,79 en 14 aperturas.

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Ohtani lidera a Los Ángeles con 29 jonrones.

Díaz regresó a acción el 29 de julio después de una ausencia de casi tres meses y medio, pero no ha podido recuperar la efectividad que mostró durante sus mejores años con los Mets de Nueva York.

En nueve apariciones desde su regreso, el derecho ha permitido 11 carreras limpias en 7.2 entradas para una efectividad de 12.91. Además, ha desperdiciado tres oportunidades de salvamento en ese período.

Su desempeño global en 2026 es igualmente complicado: efectividad de 11.85 con siete salvamentos en 11 oportunidades y un WHIP de 2.56 en 13.2 entradas.

Díaz había recibido el respaldo del dirigente Dave Roberts, quien mantuvo al boricua como cerrador pese a sus dificultades. Una nueva lesión, sin embargo, podría limitar su participación durante la recta final de la temporada.

Los Dodgers cuentan con varias alternativas para asumir las responsabilidades en las entradas finales, entre ellas los zurdos Tanner Scott y Alex Vesia y los derechos Edgardo Henriquez y Evan Phillips.

Díaz firmó durante el receso un contrato de tres años y $69 millones con Los Ángeles, después de una temporada de 2025 en la que tuvo efectividad de 1.63 y consiguió 28 salvamentos con los Mets.