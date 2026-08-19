Nueva York. El dominicano Fernando Tatis Jr. prefiere robar jonrones antes que batearlos.

El guante y el bate de Tatis se lucieron la noche del martes en una victoria por 5-2 sobre los Mets, ya que el jugador de 27 años le robó al boricua Francisco Lindor, de Nueva York, un grand slam, entre medio de conectar dos jonrones.

“Un desafío difícil. Pero el robo hoy fue más divertido”, comentó Tatis tras su decimocuarto juego de dos jonrones en su carrera, que lo empata en el segundo lugar en la historia de la franquicia.

PUBLICIDAD

Tatis conectó el primer lanzamiento de Zac Thornton, de Nueva York, a 452 pies hasta el segundo nivel de las gradas del jardín izquierdo, antes de sumar un jonrón de dos carreras ante Thornton en la quinta entrada. Tiene 15 jonrones después de abrir la temporada sin uno en sus primeros 238 turnos al bate.

Pero la mayor contribución de Tatis en el juego llegó a la defensiva en la segunda entrada, cuando se estiró por encima de la pared del jardín derecho y devolvió al campo el posible grand slam de Lindor.

“Es increíble: en serio es uno de los defensores más atléticos que he visto”, manifestó el lanzador de los Padres Robbie Ray, quien llenó las bases con tres boletos. “Lo que es capaz de hacer ahí afuera, simplemente estar en ese lugar para hacer esa atrapada, fue increíble”.

Tatis, Ray y el mánager Craig Stammen se sorprendieron cuando el elevado de Lindor se fue desplazando hacia la pared en una noche con poco viento.

“Sabía que iba a ser una jugada en la pared. Solo un gran timing: me preparé para impulsarme y buscarla”, explicó Tatis.

Tatis estaba a un paso de la pared cuando saltó y atrapó la pelota justo cuando empezaba a superar la barda. El campocorto reconvertido usó las manos para amortiguar la caída, mientras su gorra se le caía y rebotaba detrás de él.

Tatis se incorporó por completo y se quedó mirando hacia el infield, lo que dejó a todos en el terreno y a la multitud de 35.508 preguntándose si había hecho la atrapada.

PUBLICIDAD

“Quitar un grand slam ahí mismo cambia el juego”, señaló Tatis.

Luego Tatis levantó el guante, tras lo cual Ray alzó los brazos y se puso el guante sobre la cabeza.

“Lo hace con estilo”, dijo Stammen. “Y eso es lo que hace que Fernando sea quien es y por eso nos encanta verlo”.

Ray caminó unos pasos más con el guante sobre la gorra, sonriendo con incredulidad mientras miraba a Tatis, quien trotó hacia adentro con la boca abierta antes de chocar las manos a la altura de la cintura con el jardinero central Jackson Merrill.

“Como que me desconecté en el momento. Fue algo realmente genial; fue una jugada increíble”, contó Ray con una sonrisa.

Ray permitió apenas dos corredores en base en sus últimas cuatro entradas.

“Sin duda está entre los juegos más determinantes que ha tenido como Padre”, afirmó Stammen. “Miras cuántas carreras creó y luego cuántas carreras evitó. Es un número bastante grande.

“Hablan del plus/minus en la NBA y el hockey y cosas así. Esta noche fue un gran juego de plus/minus para ‘Tati’”.