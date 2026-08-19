Milwaukee. Los Brewers de Milwaukee igualaron el récord de la era moderna del béisbol en cuanto a la mayor victoria por blanqueo, al imponerse el martes por la noche a los Mariners de Seattle por 22-0, gracias a jonrones de tres carreras de Christian Yelich, David Hamilton y Luis Lara, y a un jonrón de dos carreras de Jake Bauers.

Los Brewers (78-48), líderes de la liga mayor, igualaron el récord de la franquicia en cuanto a carreras anotadas en un partido. Desde 1901, las únicas victorias anteriores por 22-0 fueron la de Pittsburgh sobre los Chicago Cubs, a domicilio, el 16 de septiembre de 1975, y la de Cleveland ante los New York Yankees el 31 de agosto de 2004.

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Bauers anotó la primera carrera de los Brewers de forma espectacular. Consiguió un doble con dos outs en la primera entrada frente a Bryce Miller (4-7). William Contreras conectó un sencillo, y el lanzamiento del jardinero izquierdo Randy Arozarena hacia el home superó con holgura a Bauers, quien golpeó el guante del receptor Cal Raleigh al deslizarse. Raleigh dejó caer la pelota y Bauers se lanzó de cabeza de nuevo hacia el home.

El jonrón de Yelich puso el 6-0 en la quinta entrada. Hamilton conectó un jonrón en la sexta para poner el 9-0, y el 22.º jonrón de Bauers, más adelante en la misma entrada, dejó el marcador en 11-0.

Milwaukee anotó nueve veces en la octava entrada contra el jugador de campo de los Mariners, Leo Rivas, incluido el jonrón de Lara, el primero de su carrera.

Kyle Harrison (10-3), que había cedido ocho carreras (tres limpias) en 4 2/3 entradas en su anterior salida, limitó a los Mariners a dos hits en cinco entradas. Shane Drohan lanzó dos entradas, Grant Anderson se encargó de la octava y el receptor Gary Sánchez completó el partido de cinco hits, sorteando dos hits en la novena entrada mientras lanzaba varios lanzamientos a menos de 40 mph.

Las cuatro carreras impulsadas de Hamilton supusieron su mejor marca personal. Yelich y Lara también impulsaron cuatro carreras cada uno, y Garrett Mitchell consiguió cuatro hits.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.