Madrid. José Mourinho confía en que el Real Madrid se las arreglará sin Rodri, aunque admite que el club hizo “una oferta muy buena” para intentar fichar al capitán de la selección española.

Rodri fichó oficialmente por el Barcelona, rival del Madrid, tras su traspaso desde el Manchester City el martes.

Mourinho, de vuelta en el Real Madrid para una segunda etapa, afirmó que había hablado dos veces con Rodri mientras el Real Madrid barajaba la posibilidad de incorporar al mejor jugador del Mundial a su plantilla, pero que le había dado la impresión de que el centrocampista no tenía las ideas claras sobre su futuro.

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“El club se puso en contacto con él, pero tenía algunas dudas”, declaró Mourinho en una entrevista en el programa de televisión “El Chiringuito” a última hora del martes.

“Creo que lo que ha pasado es que sus dudas me han hecho dudar a mí también. Es un jugador extraordinario y se ha comportado de forma muy correcta con nosotros. Pero creo que el Real Madrid tiene tal envergadura que no puede permitirse tener jugadores que se lo piensen dos veces antes de formar parte del club”.

💣 MOURINHO, en EXCLUSIVA sobre RODRI con @jpedrerol:



👐 "Las DUDAS que tuvo para venir al MADRID... me crearon DUDAS A MÍ".



🤍 "Si el Madrid te llama, tienes que decir: '¿cuándo tengo que ir?'" pic.twitter.com/HKuUZ75kHi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

Apenas unas horas antes de que el Barcelona hiciera oficial el fichaje de Rodri el martes, el Madrid presentó oficialmente a Mourinho en una ceremonia poco habitual, a puerta cerrada y sin la presencia de medios ni aficionados.

Mourinho, que fue fichado en junio y se hizo cargo del equipo en julio, al inicio de la pretemporada, restó importancia al papel de Rodri en el Madrid.

“No necesito a Rodri. Tenemos soluciones, jugadores de calidad”, afirmó Mourinho, y añadió que no creía que el Barcelona le hubiera sacado ventaja al Madrid al fichar al centrocampista. “Las victorias se ganan en el campo, se ganan con títulos”.

Tras una segunda temporada consecutiva sin ganar ningún título importante, el club ha fichado a jugadores como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomande.

Mourinho ha afirmado que el club no tiene intención de fichar a nuevos jugadores.

“No digo que no vaya a haber más fichajes, porque el mercado sigue abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado (para el Madrid), sí, está cerrado”, afirmó.

El Madrid debuta en La Liga este sábado contra el Espanyol.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.