La anticipada serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A entre los Toritos de Cayey y los Arenosos de Camuy comenzará hoy, viernes, en el Estadio Pedro Montañez con un duelo entre los abridores que más victorias han acumulado en sus respectivos equipos este año: Freddie y Fernando Cabrera.

Curiosamente, ambos vistieron hace dos años el uniforme de las novenas que enfrentarán esta noche. Y es que los estelares lanzadores fueron parte del traspaso más hablado de cara a la temporada 2022 en el que Freddie fue enviado a los Toritos y Fernando a los Arenosos.

Fernando fue abridor de Cayey desde el 2017, siendo pieza fundamental para el tercer campeonato de la franquicia en el 2018. Freddie tampoco se queda atrás, ya que debutó con los Toritos el año pasado en el que conquistaron el cuarto título de la organización.

PUBLICIDAD

Ambos lanzadores confesaron a Primera Hora que no tienen duda de que el partido de esta noche sea uno de muchas emociones, pues Cayey está en la recta final para completar la anhelada defensa del cetro, mientras que Camuy tiene su primera oportunidad de alzar el campeonato de la Doble A en los 66 años de la franquicia. Por esta razón, Fernando aseguró que desconoce cómo será recibido por la afición de los Toritos debido a la magnitud de la serie.

“No sé lo que suceda porque solo me he enfrentado a Cayey dos veces. La primera ocasión una fue en el Estadio ‘Cheo’ López, de Camuy, el año pasado y este año los enfrenté en el round robin. La fanaticada de Cayey siempre ha apreciado lo que yo fui para su organización, pero no sé cómo sea esta vez porque en aquellas ocasiones fue un juego, pero esta vez es una serie final”, comentó el ahora lanzador de los Arenosos.

No sé lo que suceda porque solo me he enfrentado a Cayey dos veces. La primera ocasión una fue en el Estadio ‘Cheo’ López, de Camuy, el año pasado y este año los enfrenté en el round robin. La fanaticada de Cayey siempre ha apreciado lo que yo fui para su organización, pero no sé cómo sea esta vez porque en aquellas ocasiones fue un juego, pero esta vez es una serie final. - Fernando Cabrera, abridor de los Arenosos de Camuy

Este año, Fernando ha registrado una marca de 12-3, con una efectividad de 2.49 en 119.1 entradas lanzadas.

Por su parte, Freddie -quien afirmó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera- sostuvo que enfrentar a su antiguo equipo no será un factor cuando se suba a loma durante esta final.

“Yo cuando me enganchó en esa loma a mí no me importa quién sea, puede ser Camuy o los Dodgers, sea quien sea el equipo que se pare en el plato yo lo que quiero es matar, ponchar, ganar mis outs y controlar que es lo que yo sé hacer, tirando strikes”, dijo el lanzador de los vigentes campeones.

Luego de tomar un descanso en el primer mes de la temporada, Freddie reconoció que regresó frío a la loma, pero ha vuelto a caer en ritmo con un récord de 9-2, con efectividad de 2.51 en 125.2 innings.

El primer juego de la serie final de la Doble A iniciará hoy a las 8:00 de la noche.