La Federación de Béisbol de Puerto Rico anunció este martes el calendario de la serie final 2023 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, protagonizada por los Arenosos de Camuy y los Toritos de Cayey.

El baile de coronación será a un máximo de siete juegos y comenzará este viernes a las 8:00 p.m. en el Estadio Pedro Montañez de Cayey.

De ahí en adelante se alternarán las sedes con el Estadio Juan ‘Cheo’ López de Camuy, hogar de los Arenosos.

El segundo encuentro será este sábado a las 8:00 p.m.

Luego, el segundo fin de semana será de tres juegos y el tercero de dos, de ser necesarios.

El sábado del segundo fin de semana se jugará a las 7:30 p.m. y el domingo a las 6:00 p.m.

Será la primera serie final para los Arenosos, que han participado de forma ininterrumpida desde el año 1957.

Mientras, los campeones defensores Toritos están en busca de su primer ‘back to back’.

Transmisión en vivo

La serie final entre los Arenosos y los Toritos será transmitida en vivo por los canales 85 y 285 HD de Liberty y por la plataforma R1Live.com.

Además, contará con transmisión radial de los equipos finalistas por Radio Paz 810 AM (Cayey) y Radio Once 1120 AM (Camuy).