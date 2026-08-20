Los Azucareros de Yabucoa están obligados a ganar dos de los tres partidos pautados para este fin de semana si quieren evitar que los Pescadores del Plata de Comerío tengan la oportunidad de ponerle punto final a una sequía de 23 años sin un campeonato en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Con Comerío al frente 2-0 en la final, el tercer partido se jugará el viernes a las 8:00 p.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas, donde los Azucareros buscarán conseguir su primera victoria de la serie y extender la lucha por el campeonato, que no consiguen hacen tres décadas.

PUBLICIDAD

Primera Hora supo temprano este miércoles que Cristian González será la carta de presentación de Yabucoa el viernes, mientras Héctor Hernández subirá a la loma por Comerío.

Hasta ahora, los campeones de la sección Central han tenido el control de la serie en la mayoría de todos los departamentos. Los Pescadores dominan en promedio colectivo .224-.174, carreras anotadas 10-6, jonrones 2-1, bases robadas 2-0, porcentaje de embasarse .308-.237 y en efectividad 2.25-4.12.

Yabucoa ha cometido dos errores, mientras Comerío tres.

Pero el dato más llamativo es que Comerío ha logrado esa ventaja aun sin la aportación ofensiva esperada de algunas de sus principales figuras como José “Pocholo” Rivera, quien todavía no ha conectado un imparable en siete turnos. Asimismo, Yadiel Rivera apenas batea de 7-1, pero en sus lugares, otros jugadores han respondido.

Kevin Bermúdez ha sido uno de los principales protagonistas al batear de 6-4 para un promedio de .667, mientras Kevin Ayala lo hace para .600.

Otra de las grandes diferencia de este baile de coronación recae en el trabajo desde el montículo. Comerío ha ponchado a 23 bateadores, mientras Yabucoa solo ha abanicado ocho. De esos 23 ponches, 15 fueron propinados por Luis Leroy Cruz en el segundo partido de la serie el pasado sábado, cuando lanzó la ruta completa en la victoria por 5-2. Cruz, además, no concedió boletos.

No obstante, Yabucoa no tuvo la misma respuesta desde la loma cuando Noel Pinto apenas pudo lanzar 1.2 entradas, en las que permitió cuatro carreras y tres imparables, incluyendo un cuadrangular de Bermúdez que provocó que se vaciaran ambas bancas. Aunque Arturo Matronal lanzó 4.2 episodios sin permitir carreras en relevo, no fue suficiente para evitar la segunda derrota de los Azucareros.

PUBLICIDAD

Cruz, por su parte, frenó dramáticamente la ofensiva azucarera, que apenas conectó cinco imparables. El toletero de Yabucoa Jan Hernández se apuntó cuatro ponches en igual cantidad de turnos al bate, mientras el versátil Kevin Santa consiguió apenas un imparable.

En los primeros dos juegos, Hernández y Santa, de quienes la afición azucarera espera una reacción, batearon de 8-1 cada uno. Otros como Edwin Gómez (8-1) y Juan Silva (7-2) tampoco han producido con el madero en esta serie.

Luis “Piolo” Pintor, de otro lado, ha sido el bateador más productivo de Yabucoa, con tres indiscutibles en siete turnos.

Aunque el pasado viernes Comerío necesitó 11 entradas, se llevaron el triunfo por 5-4.